Kayıt
15:13 14 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Ya aklıyla zoru var ya da girdiği siyasi komadan çıkamamış

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (644)
    0 15

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır" diye konuştu.

    Partisinin Aksaray'da düzenlenen mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Aksaray'ın Cumhur İttifakı kapsamında olmadığını ancak bu durumun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA / Evrim Aydın
    Bahçeli: Biz 'beka sorunu' diyoruz ama gerçek sorun belli oldu: Kemal, Meral, Temel, hepsi beş harften oluşuyor
    Bahçeli, "AK Partili kardeşlerimizle biriz, beraberiz, aynı ittifakın eşit ve onurlu mensuplarıyız. Üslubumuza, sözlerimize azami dikkat edeceğiz. Nezaketi elden bırakmayacağız, siyaseti, rekabeti, yozlaştırmayacağız, kırıcı, incitici olmayacağız. AK Parti ile Aksaray'da ittifak yapmasak da birbirimize hürmeti gözardı etmeyeceğiz" dedi.

    Konuşmasında CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı çekemiyorlar. Zillet, rezalet ve hatta hıyanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar. CHP rotayı iyice şaşırmış, tarihsel çizgisinden çok tehlikeli bir şekilde kopmuştur. Silivri'de bir HDP'li 'CHP'yi destekleyeceğiz' diyor. Bunlar aklını oynatmış" ifadesini kullandı.

    Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'CHP'YE OY VEREN KARDEŞLERİM PKK'LILARA MAHKUM EDİLEMEZ'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Evrim Aydın
    Bahçeli: Size bu ülkeyi bırakırsak gök girsin kızıl çıksın
    - CHP'ye oy veren kardeşlerim PKK'lılara mahkum edilemez. Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank-palet fabrikası üzerinden yalan inşa etmesin. Dönsün şanlı milli mücadele yıllarına bakmayı denesin. Bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin.

    — Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor. Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır.

    — Bize 'Saray bekçisi' diyen ahmaklar, biz bu vatanın, al bayrağın, susturalamayacak olan ezanın bekçisiyiz.

    'PATLICAN UCUZLADIĞINDA HERKES DOYA DOYA YER, PEKİ BEKA YENİR Mİ?

    Devlet Bahçeli
    © AA / Bilal Kahyaoğlu
    Bahçeli: Beka söylemi tutmuyormuş, yalanınız batsın
    - Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız. Hemen işi ekonomiye getiriyorlar. Patlıcan yazın ucuzlar, biber-domates yaz aylarında bollaşır. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Bekayı tencerenin kaynayıp kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi? Kimsenin sofrasında gözümüz yok.

    — Patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir, ucuzladığında herkes alır doya doya yer. Peki beka yenir mi?  Ucuzu, pahalısı olur mu?

    — Beka olmadan aç kalktım tok yattım demek hiç mümkün olur mu? Beka yoksa vatan yoktur, akşam kuracağımız bir sofra bereket bağımsızlık yoktur. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir, terörü övenlerle milleti yükseltenler arasında yapılacaktır.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (644)

    İlgili konular:

    Bahçeli: Mansur Yavaş adaylıktan çekilmeli
    Bahçeli: Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar?
    Bahçeli: CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır
    Bahçeli: CHP lideri, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiç rahatsızlık duymamaktadır
    Bahçeli: Ezanı ıslıklamak millete ihanettir
    Bahçeli: Ankara CHP'nin eline geçmeyecek
    Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun ülkücü harekete özür borcu olduğu ortada
    Etiketler:
    Domates, Patlıcan, beka sorunu, Tank Palet Fabrikası, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, PKK, HDP, CHP, Cumhur İttifakı, MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya, Aksaray
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Zaz Köyü
    Taşın sanatla estetize edildiği tarihi bir köy: Zaz
    Karikatür
    INF'den çekileceğini açıklayan ABD, anlaşmanın yasakladığı 2 füzeyi deneyecek
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet