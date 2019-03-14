Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Ya aklıyla zoru var ya da girdiği siyasi komadan çıkamamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır" diye konuştu.

Partisinin Aksaray'da düzenlenen mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Aksaray'ın Cumhur İttifakı kapsamında olmadığını ancak bu durumun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

Bahçeli, "AK Partili kardeşlerimizle biriz, beraberiz, aynı ittifakın eşit ve onurlu mensuplarıyız. Üslubumuza, sözlerimize azami dikkat edeceğiz. Nezaketi elden bırakmayacağız, siyaseti, rekabeti, yozlaştırmayacağız, kırıcı, incitici olmayacağız. AK Parti ile Aksaray'da ittifak yapmasak da birbirimize hürmeti gözardı etmeyeceğiz" dedi.

Konuşmasında CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı çekemiyorlar. Zillet, rezalet ve hatta hıyanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar. CHP rotayı iyice şaşırmış, tarihsel çizgisinden çok tehlikeli bir şekilde kopmuştur. Silivri'de bir HDP'li 'CHP'yi destekleyeceğiz' diyor. Bunlar aklını oynatmış" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'CHP'YE OY VEREN KARDEŞLERİM PKK'LILARA MAHKUM EDİLEMEZ'

© AA / Evrim Aydın Bahçeli: Size bu ülkeyi bırakırsak gök girsin kızıl çıksın

- CHP'ye oy veren kardeşlerim PKK'lılara mahkum edilemez. Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank-palet fabrikası üzerinden yalan inşa etmesin. Dönsün şanlı milli mücadele yıllarına bakmayı denesin. Bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin.

— Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor. Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır.

— Bize 'Saray bekçisi' diyen ahmaklar, biz bu vatanın, al bayrağın, susturalamayacak olan ezanın bekçisiyiz.

'PATLICAN UCUZLADIĞINDA HERKES DOYA DOYA YER, PEKİ BEKA YENİR Mİ?

© AA / Bilal Kahyaoğlu Bahçeli: Beka söylemi tutmuyormuş, yalanınız batsın

- Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız. Hemen işi ekonomiye getiriyorlar. Patlıcan yazın ucuzlar, biber-domates yaz aylarında bollaşır. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Bekayı tencerenin kaynayıp kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi? Kimsenin sofrasında gözümüz yok.

— Patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir, ucuzladığında herkes alır doya doya yer. Peki beka yenir mi? Ucuzu, pahalısı olur mu?

— Beka olmadan aç kalktım tok yattım demek hiç mümkün olur mu? Beka yoksa vatan yoktur, akşam kuracağımız bir sofra bereket bağımsızlık yoktur. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir, terörü övenlerle milleti yükseltenler arasında yapılacaktır.