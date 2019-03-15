Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Din istismarı ile mücadele edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığında komiser yardımcısı adaylarına yönelik 'Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele' başlıklı konferansta konuşan Erbaş, dinin istismara en açık alanlardan birisi olduğunu söyledi.

Erbaş, dini istismar eden yapıların, insanların samimi duygularını pek çok yoldan istismar ettiklerini dile getirdi. İslam dininin denge dini olduğunu hatırlatan Erbaş, "Bu dengeyi muhafaza ederek din istismarı ile mücadele edeceğiz. Bunlara karşı yekvücut olacağız, tek yürek olacağız." dedi.

Dinin, insanın hayatına yön veren ilahi bir nizam olduğunu belirten Erbaş, Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlığa gönderdiği ilahi mesajların ortak adının İslam olduğunu dile getirdi.

'İSTİSMAR, DİNİ VE DİNİN YÜCE DEĞERLERİNİ SUİSTİMAL ETMENİN ADIDIR'

"İstismar" kelimesinin, bir kimse ya da grubun iyi niyetini kötüye kullanmak, sömürmek anlamlarına geldiğine işaret eden Erbaş, "İstismar, dini ve dinin yüce değerlerini suistimal etmenin adıdır. Din istismarı, din sömürüsü yapmak, dine dair kavramlar ve değerler yoluyla insanları aldatmak, maddi-manevi çıkar elde etmek, kısaca menfaat için dini kullanmak demektir" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı olarak "Din İstismarı ile Mücadele Seferberliği" başlattıklarını hatırlatan Erbaş, televizyon kanalları, radyolar kurarak insanları din ve tıp alanlarında istismar edip buralardan menfaat sağlayanların olduğuna işaret etti. Erbaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Anlattığı din ne Kuran'da var ne sünnette var. Bazen öyle istismar ediyor ki Kuran'ı sünnetin karşısına koyuyor, sünneti hurafelerle karıştırıyor. Biz, bunu çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İlahiyat fakülteleriyle işbirliği halinde, din istismarı ile mücadelede nasıl işbirliği yapabiliriz, doğru dini bilgi ile gençlerimizi çocuklarımızı nasıl besleyebiliriz, doğru dini bilgiyi onlara nasıl verebiliriz? Bunun hem teorik alanda çalışmalarını yapıyoruz, teorik çalışmalarımızı alanda pratiğe yansıtmaya çalışıyoruz."

'YANLIŞ DİN ANLAYIŞININ İNSANI GETİRDİĞİ DURUMA BAKIN'

Fitnecilerin FETÖ, IŞİD, PKK, Şebab, Boko Haram gibi birçok örgüt kurduklarına ve kurdurduklarını söyleyen Erbaş, "Şebab, 'cihad' zannederek insanları öldürüyor, cehalete bakar mısınız? İşte, 15 Temmuz'da gökyüzünden milletimizin üzerine yağan mermiler kimler tarafından atıldı? Yanlış din anlayışının insanı getirdiği duruma bakın." ifadesini kullandı.