Kılıçdaroğlu: İçimizde kin yok, dostluk var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim birilerine kin tutmak, birileriyle kavga etmek gibi derdimiz yok çünkü içimizde sevgi var. Bizim içimizde kin yok, dostluk var" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisince Yaylakonak beldesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, sevginin hep birlikte büyütüleceğini söyledi. İşlerinin kolay olmadığını ancak önemli olanın da zoru başarmak olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, halkla beraber demokrasiyi yeniden ülke geneline yayacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin hangi şartlar altında olduğunun herkes tarafından iyi bilindiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Şartları biliyoruz. İşsizlik var, yoksulluk var, sorunlar var, var oğlu var ama umutsuzluk yok. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin diye mücadele edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, sevgiyi büyüteceğiz. Belediye başkanımız burada, ondan şunu istiyorum, seçildiğinde herkese eşit hizmet götürecek. Asgari ücretlilerin aylıklarını da 2 bin 200 lira yapacaksın. Benim de buradan size sözüm var. Size kardeş belediye oluşturacağım. Hangi hizmeti yapmakta zorluk çekiyorsanız, batıdaki kardeş belediyeniz size destek olacak. Buranın kardeş belediyesi de Mersin Büyükşehir Belediyesi olacak."

Tütünün bölge için önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Tütün binlerce insanın geçim kaynağı. Tütüne kısıtlama getirdiler, yasak getirdiler. Madem öyle, biz de sandığa gidip gereken dersi vereceğiz. Bizim birilerine kin tutmak, birileriyle kavga etmek gibi derdimiz yok çünkü içimizde sevgi var. Bizim içimizde kin yok, dostluk var. Dolayısıyla birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Kömür beldesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.