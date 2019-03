Saatcı: Muğla'da açık ara öndeyiz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı, "Neden bir partiden değil de bağımsız aday olmayı tercih ettiniz?" sorusuna "Muğla'nın parti taassubundan kurtulması lazım. Bir partiden aday olsaydım, şu an yakaladığım desteği bulmam mümkün değildi. Tüm partilere eşit mesafede olmam ve geçmiş 20 yıllık belediyecilik tecrübem, büyükşehirin yanlışlarına bugün değil, ilk günden karşı çıkmam tüm Muğla'da bir sempati yarattı" yanıtını verdi.

Yeniçağ'ın haberine göre devamında Saatcı'ya yöneltilen sorular ve alınan cevaplar şöyle:

— Mehmet Kocadon ile ayrı ayrı aday olmanızın aradan AK Parti adayı Dr. Mehmet Nil Hıdırın çıkmasına neden olacağınızı söyleyenler var. Böyle bir olasılık var mı?

— Muğla ile ilgili hayaliniz var mı?

Muğla çok özel bir coğrafya. Bireysel özgürlüklerin sonuna kadar kullanıldığı, her yaştan her kesimden insanın fikir ve düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, coğrafyamızın güzelliklerinden her bireyin eşit şekilde yararlandığı, kısacası her köşesinde mutlu insanların yaşadığı, turizmiyle, tarımıyla, ekonomisiyle, üreten, ürettiğini de eşit dağıtan, çevreye saygılı, bilimin ışığında yönetilen, betona ve ranta teslim olmamış bir şehir hayalim.

-Sizce Muğlanın en önemli sorunlarından 5i nedir?



Altyapı (kanalizasyon, arıtma, çöp deponite, yağmur suyu drenaj, yol, su) Muğla merkez ve ilçelerin otopark, ulaşım ve sektör çalışanlarıyla yaşanan problemler. Yönetim problemi (Ortak akıl, hoşgörü, paylaşım, muhatabıyla masaya oturmama kültürü, üniversiteden yararlanmamak) Kurumlar arası koordinasyon sorunu Tarım ve Hayvancılıkta ürünlerin işlenememesi, ürünlerin değerlendirilmemesi bu nedenle gelirin çok düşük olması. Marka değeri olan ürünlerimizin hak ettiği fiyattan pazarlanamaması (Örneğin; Çambalı, zeytinyağı, portakal narenciye vs.)

-Çözümlerinizi özetler misiniz?



Bilimin ışığında, 20 yıllık belediyecilik tecrübemizle, öncelikli sorun olan alt yapıdan başlayarak, elimizdeki ekonomik gücü ve zamanı verimli kullanarak problemleri çözmeye çalışacağız. Elimizde sihirli değnek yok ama, tecrübemiz ve Fethiye'de yaptıklarımız en büyük referansımızdır.

-Önümüzdeki yeni dönem için Muğlaya neler vaat ediyorsunuz?



Siyasi taassuptan uzaklaşmış, bilimin ışığında, ortak akıl ile yönetilen, STK'lara değer verilen bir yönetim anlayışını yerleştirerek, kavgadan uzak, herkese eşit mesafede davranarak, Muğla'nın sorunlarını ilçeleriyle beraber, halkımızla iç içe hareket ederek çözen bir yönetim vadediyorum.

-Muğla Turizmini nasıl değerlendiriyorsunuz?



Bünyesinde iki tane havalimanı barındıran, her ilçesi kendi adı altında ayrı birer marka değeri olan Muğlamız, turizmde Türkiye'nin dünyaya açılan aydınlık ve tanıtım yüzüdür. Turizm, bozulmamış doğası, betona ve ranta teslim edilmemiş kıyılarıyla geleceğe umutla bakan, içinde her türlü turizm alternatiflerini barındıran (kültür, macera, tarih, doğa, mavi yolculuk) olanaklarıyla Muğla'nın dinamik sektörüdür. Bu sektörün daha da geliştirilmesi için, 12 ay turizmin, yöremize katkı sağlaması adına; spor, termal, kayak, tarım ve eko turizm yatırımları ile marinalar ve diğer alternatiflerin alt yapı eksikleri ivedilikle tamamlanmalı, yatırımcılar desteklenerek bölgemize bu turizm dalları ile ilgili projeler kazandırılmalıdır.

Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra ve projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, belli bölgelerimizde nitelikli yatak sayısının arttırılmasıyla beraber, sunulan hizmet kalitesi ve misafir memnuniyetini yükseltmeli, misafirlerimizin kişi başı ortalama harcama miktarını arttırmalıyız. Bu coğrafyayı peynir, ekmek fiyatına satma lüksümüz yok. Muğlamızın bütün sektör temsilcileriyle beraber hareket ederek, marka değerini yükselterek, turizm pazarından herkesin aldığı payı çoğaltmak asli görevimiz olacaktır.

-Muğla tarımını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Muğla ekonomisi açısından iki T çok önemli. Turizm ve tarım… Muğla olarak bu ikisini entegre edip, yeni bir tarım turizmi modelini uygulayacağız. Tarım sektörünü problemini ülke genelinde ayırt etmemekle birlikte, tarlada üretileni otelde tüketilmesine ilişkin ulaşım ağı, sağlıklı kurulduğu takdirde, üreticimizin ekonomik anlamda hak ettiğini alacağını düşünüyoruz. Bu aşamada büyükşehir belediyesi, iki sektör arasında koordinasyon görevini kolaylıkla yerine getirecektir. Böylece ürün kalitesi artarken, tüketici memnuniyeti de oluşacaktır. Muğla tarım ve hayvancılığının en büyük sorunlarından bir tanesi de, üretilen ürünlere katma değer kazandırılamamasıdır. Bu amaçla, Muğla tarımını dört aşamada değerlendireceğiz.

Endüstriyel ve büyük çaplı üretim, küçük aile işletmeleri, köy üretim döngüsünün hayata geçirilmesi, turizm tarımı ve tarım turizmi. Bu başlıklar altında bölgesel yatırım planlamasına yönelik ürüne katma değer sağlayacak, salça meyve suyu, soğuk hava uygulamaları desteklenecek, kurutma tesisi ve sebze- meyve tozu üretimi özgün projeler olarak, üreticiye tanıtılacaktır. Küçük aile işletmeleri ise, ata tohumu ve yerel tohuma yönelik niş ürünlerin belediyemizce desteklenecektir.

-Büyükşehir Yasasını 5 yılın sonunda nasıl değerlendiriyorsunuz?



Kesinlikle rehabilite edilmesi gerekilen bir yasadır. Sadece metropol şehirlerde birebir uygulanabilir, Türkiyede kaç tane metropol şehri olduğu malumdur. En kısa sürede bu yanlıştan dönülerek, bu yasanın gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu yasa şehirlerimizi kimliksizleştirmiştir. Yarışma kültürünü ortadan kaldırmıştır. Yönetimde iki başlılık oluşturmuştur. İlçeleri kendi içinde büyükşehir ilçe personeli diye ikiye ayırmıştır. Derhal vazgeçilmesi gerekilen bir yasadır.

Bizim için yarıştığımız tüm arkadaşlar değerlidir. Bunun kararını Saygıdeğer Muğlalılar vereceklerdir.

-Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?



Herkesin, Muğlamız için yapabileceği bir şeyler vardır.