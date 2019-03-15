Yıldırım: İstanbul’un çöpleri ayrıştıkça öğrencilerimiz kazanacak

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, “Sıfır atık projesi kapsamında İstanbul genelinde bir altyapı kuracağız. İnsanlar atıklarını evlerinde ayrıştıracak. O atıklardan gelir elde edeceğiz. Buradan elde edilecek geliri öğrencilerimizin biletlerine indirim olarak yansıtacağız" dedi.
AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Projelerini anlatmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım, "İstanbulluların vereceği karar en güzel karar olacaktır. Karar ne olursa oluşun başımızın üzerinde yeri var" dedi.
Yıldırım, devamında "Sabah erkenden başlayıp geç saatlere kadar çalışıyoruz. Kendimizi hiç yorgun hissetmiyoruz. Pozitif bir ortam, elektrik var. Bu nedenle hem fiziki hem de zihnen yorgunluk kalmıyor. İnsanların enerjisi ile bizim enerjimiz bir sinerjiye dönüşmüş durumda" ifadesini kullandı.
"Yeni iş ve girişimcilik imkanlarının yanı sıra öğrencilerimizin ulaşımını indirimli olması için çalışmalarımız var. Artık atık teknolojileri çok gelişti. Sıfır atık politikasıyla çevreci bir şehir tasarlamak üzere ileri biyolojik arıtmadan; kaynağında çöp ayrıştırmaya kadar çok sayıda proje tasarlıyoruz. İstanbul'daki bütün evlere, bütün mahallere sıfır atık projesi kapsamında altyapı kuracağız. İnsanlar atıkları evlerinde ayrıştıracak. Ayrıştırılan atıkları alıp bir kısmını gübreye bir kısmını enerjiye bir kısmını ham maddeye dönüştürmek suretiyle gelir elde edeceğiz. Bu geliri de öğrencilerin biletlerine indirim olarak yansıtacağız. Bu da ilk yıl için yüzde 30 gibi bir indirime tekabül ediyor. Çöp ayrıştırma projesi sayesinde hem İstanbullular hem de çevre kazanacak. Haftanın beş günü organik çöp, bir günü plastik ve cam, bir günü de kağıt çöpler ayrıştırılacak. İstanbullular çöplerini evlerinde ayrıştırdıkça öğrenciler toplu taşımayı daha da indirimli kullanacak."
'KADINLARIN İŞ HAYATINA KATILMASINA DESTEK OLACAĞIZ'
Kadınların istihdamının artması için de projeleri olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, "İş hayatına atılan kadınların sayısı 2003 yılından bu yana artıyor. O dönem kadın çalışan oranı ülke genelinde yüzde 20 seviyelerindeydi. Bugün yüzde 35'e kadar yükselmiş durumda. Ciddi bir sıçrama yaptık. Hedef bu rakamı yüzde 50'ye yükseltmek olmalı" dedi.
"Bazı alanlardan yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumdayız. Kadınlar, eğitim, akademi ve sağlık gibi alanlarda daha çok yer almaya başladı. Örneğin üniversitelerde eğitim gören kız öğrenci sayısı erken öğrenci sayısını geçti. Artık kadın öğretmenlerin oranı erkeklerden daha fazla. Sağlık sektöründe de önemli oranda kadın çalışan istihdam ediliyor ve birbirine yakın hale geldi. Kadınların iş hayatına daha kolay atılabilmeleri için yeni kreşler açacağız. Çalışma hayatına katılabilmeleri için yeterli desteği sağlayacağız. Bugün İstanbul'da 961 mahallede 300'ünde acil kreş ihtiyacı var. Kısa sürede 955 kreş açacağız.Çalışan anneler çocuklarını belediyenin kontörlündeki bu kreşlere daha güvenli bir şekilde bırakabilecek. Akşam iş çıkışı çocuğunu gelip alacak. Kreş sayıları arttıkça iş hayatına katılımın önündeki bir engel daha kalkmış olacak. Ayrıca ev hanımları için de projelerimiz var. Evde kendi imkanlarıyla yaptıkları üretimlerini gelire dönüştürebilmeleri için sanal marketler açacağız. Ürünlerinin tanıtımı için destek vereceğiz. Bu marketler sayesinde ürünlerini rahatlıkla satabilecekler ve para kazanacaklar. Böylece aile bütçesine daha çok katkı sağlayabilecekler."
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