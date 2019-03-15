Kayıt
13:12 15 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    DSP - Çiğdem Mercan - Önder Aksakal

    DSP: Videodaki araç bize ait değil

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (664)
    0 13

    İstanbul'da üzerinde DSP logolarının bulunduğu seçim aracında AK Parti Adayı Mesut Üner'e ait seçim broşürlerinin yüklendiği bir video sosyal medyada paylaşıldı. DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan, aracın kendilerine ait olmadığını belirterek "Kimsenin kimseye iftira atmaya hakkı yok" dedi.

    Who isimli bir Twitter kullanıcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin Çatalca adayı Mesut Üner'e ait seçim broşürlerinin DSP logolu araca yüklendiğine dair video paylaştı.

    Videoda bir forklift aracılığı ile bildiri yüklü bir palet DSP logosunun olduğu araca yükleniyor.

    Bir cep telefonu ile yandan çekilmiş olması nedeniyle aracın plakası görüntüde yer almıyor.

    Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan ise seçim aracının kendilerine ait olmadığını, konuyla ilgili gerekli işlemlere başladıklarını duyurdu. Mercan, "Böyle bir şey mümkün değil, iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.

    ​‘BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ!'

    Videoyu izlediklerini söyleyen Mercan, aracın plakasız olduğunu ve DSP logolarının bilerek araca giydirildiğini belirtti.

    Mercan, şöyle devam etti:

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA / Fikret Kavğalı
    DSP Genel Başkanı Aksakal: Atatürk'ün değerlerini kendisine, siyasete kalkan yapan tipler var
    "Bu tarz iftiralar ilk kez gördüğümüz bir şey değil. Bu aracın ne olduğu belli değil. Plakası yok. Bu araç CHP'nin aracı olsaydı bu sefer ‘CHP, AKP'yle iş birliği yapıyor' denilecekti. Böyle bir şey mümkün mü? Karalamak bu kadar kolay mı? Bu aracın üzerine bizim logomuzu koymuşlar. Şimdi bundan sonra da hakkımızda başka iddialarda bulunacaklar. ‘DSP seçimden çekiliyor' diyecekler. Böyle bir şey olamaz. Adaylarımızın hepsi seçime girecek. Hiçbir adayımız seçimden çekilmeyecek. Bizim adımıza söylenilen söylemleri şimdiden yalanlıyorum. Olmayan şeyleri ortaya koyarak iftira atanlar bir şekilde cezasını çekecekler. Kimsenin kimseye iftira atmaya hakkı yok. Bizim seçmen kitlemiz böyle şeylere itibar etmez. Güneşte balçıkla sıvanmaz."

    ‘BİR TANE GAZETECİ BİLE BİZİ ARAMADI'

    DSP aleyhinde çıkan haberlerin tek taraflı verildiğini ifade eden Mercan, "Bunlar etik gazetecilik anlayışına uygun pozisyonlar değil" dedi ve ekledi: "Bu haber birçok yerde yayımlandı. Ama bir tane gazeteci bile bizi aramadı. Gazetecilik etiği böyle bir şey değil. Bunu yapan insanları da etik gazetecilik yapmaya davet ediyorum. Bizi telefonla arayıp görüşlerimize yer verebilirler. "

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (664)
    Etiketler:
    Plaka, yalanlama, broşür, araç, seçim, DSP, AK Parti, Çiğdem Mercan, Recep Tayyip Erdoğan, Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    Karikatür
    Rusya, Türkiye'yle koordinasyon içinde İdlib'de terörist hedefleri vurdu
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet