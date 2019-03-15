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19:30 15 Mart 2019
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    Doğu Perinçek

    Perinçek: Bu seçim yalnızca belediye seçimi değil, bir karar seçimi

    © AA / Hikmet Faruk Başer
    Türkiye
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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçimlerinin sadece belediye seçimi değil, bir karar seçimi olduğunu söyledi.

    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü.
    © Fotoğraf : DHA
    Perinçek, Binali Yıldırım'ı seçim ofisinde ziyaret etti
    Perinçek, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Tacir Mahallesi'nde halka seslendi.

    Tacir Mahallesi'nin Yörük ağırlıklı bir nüfusa sahip olduğunu belirten Perinçek, "Türk milletinin destanı, Ergenekon'dur. Siz de dağları yararak çıkmak gibi bir gelenek var, destan var. Sizler, efsane milletin evlatlarısınız" diye konuştu.

    'BU BİR KARAR SEÇİMİ'

    Türk milletinin zorluklardan korkmayacağını aktaran Perinçek, şunları kaydetti:

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    © AA / Bilal Kahyaoğlu
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    "Bu seçim yalnızca belediye seçimi değil, bir karar seçimi. Türkiye, buradan üreticiyi baş tacı yapana kadar, bir yol bulana kadar çıkacak. O karara bugün bir adım atalım. Türkiye buradan, Vatan Partisi ile emekçilerin, çiftçilerin, halkın yönetimde söz sahibi olmasıyla çıkacak. FETÖ'yü, PKK'yı temizleyerek çıkacak. Biz, terör istemiyoruz. Mecliste, belediyede terör istemiyoruz. Huzur olacak. Size o huzuru ve disiplini Vatan Partisi önderliğinde, Türk milletinin getireceği inancıyla sesleniyorum. O nedenle de sizleri göreve çağırıyorum. Çözümü başkalarında, diğerlerinde aramayalım. Sizleri karar vermeye çağırıyorum. Mührü Vatan Partisine vuracağız".

    Perinçek, konuşmasının ardından Vatan Partisine katılan vatandaşlara rozet taktı.

    Ziyaretinde Perinçek'e, Vatan Partisi İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut, partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suna Soydaş ile İznik Belediye Başkan Adayı Hamdi Tekdemir de eşlik etti.

    Etiketler:
    Beka, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Vatan Partisi, FETÖ, PKK, Suna Soydaş, Hacı Bektaş Aykut, Doğu Perinçek, İznik, Bursa, Türkiye
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