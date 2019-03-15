'F-35’lerin 2'si teslim edildi, bu sene 2 tane daha teslim edilecek'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "F-35’lerimizin 2 tanesi teslim edildi, bu sene 2 tane daha teslim edilecek. Yıl sonunda gelecek. Bu konudaki resmi görüşmelerimiz, ödemelerimiz, toplantılarımız devam ediyor" dedi.
Prof. Dr. Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğünce, Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen "Akademisyen ve Öğrencilerle Söyleşi" etkinliğine katıldı.
Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ana faaliyetleri hakkında bilgi veren Demir, başkanlığın çeşitli projeler yürüten, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu zırhlı araç, çeşitli deniz sistemleri, kara sistemleri, radar, elektronik harp sistemleri, uzay ve havacılığa yönelik konular gibi platformlarda, ihtiyaç duyulan prototiplerin geliştirilmesi, seri üretimlerinin yapılması, bazı temel teknoloji konularında araştırma yapılması ve savunma sanayiinin geliştirilmesi gibi rolleri üstlenen bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.
'F-35'LERİN GELMESİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR YASAK VEYA KISITLAMA YOK'
Prof. Dr. İsmail Demir, bir katılımcının Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı füze savunma sistemi S-400'ler nedeniyle ABD'nin Türkiye'nin sipariş ettiği F-35'leri teslim etmeyeceği yönündeki iddiaları sorması üzerine şu cevabı verdi:
"F-35 Projesi'ni de biz yürütüyoruz, S-400'ü de ve Patriot'ları da biz yürütüyoruz. Bizim baktığımız alanda ilgilendiğimiz kulvardaki manzara şu. F-35'lerimizin 2 tanesi teslim edildi. Bu sene 2 tane daha teslim edilecek, yıl sonunda gelecek. Bu konudaki resmi görüşmelerimiz, ödemelerimiz, toplantılarımız devam ediyor. Diğer konu 'şöyle olursa böyle olur', 'gelmez veya gelir' konuları ise siyasi mekanizmada yürüyen ve 'eğerlerle' konuşulan şeyler. Bunların nereye gideceği, Kongre'nin ne karar vereceği, Başkan'ın ne tavır alacağı, Dışişleri'nin ne rapor yazacağı gibi bir dizi konu var. Sayın Milli Savunma Bakanı'nın da bu parametreler dahilinde konuştuğuna dikkat edin. Yani şu an F-35'lerin gelmesiyle ilgili resmi dokümanlar üzerinde herhangi bir yasak veya kısıtlama yok. Diğer paralelde giden faaliyetler ne gösterir, şu ihtimal, bu ihtimal, şu tehdit, bu tehdit… Bunların sonucunu almadan biz bugünkü durumu söylüyoruz. Ve bugünkü durumda şu an itibariyle F-35'ler, mesela gelecek hafta yeni bir ödememiz geliyor, biz ödememizi yapacağız. Arkadaşlarımız, bir toplantı var oraya gidiyorlar, görüşmeler devam ediyor, bunlarla ilgili sorunumuz yok".
'F-35'İN SİZİ ÇOK DA BAĞIMSIZ KILACAK BİR UÇAK OLMADIĞININ ALTINI ÇİZMEK İSTERİM'
Demir, Milli Muharip Uçak Projesi'nin bu bağlamda çok önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugüne kadar F-35 olmadan yaşamış bir ülke 7 sene daha yaşayabilir, çok da problem olmaz. Ancak F-35'in ne tür bir uçak olduğuyla ilgili de çok dikkatli baktığımızda sizi çok da bağımsız kılacak bir uçak olmadığının altını çizmek isterim. Yani her şeyiyle uçan bir bilgisayardan, akıllı sistemden bahsediyorsunuz. Bu akıllı sistem kendi sahibiyle sürekli iletişimde".
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