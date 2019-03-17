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05:47 17 Mart 2019
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    Oğuz Kaan Salıcı

    CHP'li Salıcı: Derdimiz, refah içerisinde yaşayabileceğimiz Türkiye yaratmak

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim derdimiz, memleketin tamamını kucaklayarak, 82 milyon yurttaşımızı aynı gözle görerek, onları birbirinden ayırmayarak, çocuklarımızla refah içerisinde yaşayabileceğimiz bir Türkiye yaratmak" dedi.

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    Salıcı, Zonguldak kent merkezinde partisince bir restoranda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırısını kınadığını belirterek, ibadet eden masum insanlara kıyacak kadar insanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıya olduklarını söyledi.

    Yerel seçime az bir zaman kaldığını belirten Salıcı, "Yerel seçime giderken hizmeti, projeleri konuşursunuz. Biz belediye başkanlığı seçimine gidiyoruz. Sizlerin vergileriyle yapılacak olan hizmetleri konuştuğumuz bir seçime gidiyoruz. İktidar 'beka problemi var.' diyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz" diye konuştu.

    Salıcı, yerel seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu anlatarak, "Yerel seçimde vatandaşa daha iyi hizmet verebileceğimizi düşündüğümüz için iddiamızı ortaya koyuyoruz, yarışıyoruz ama yarıştığımız aday arkadaşlarının her birinin de bu memleket için mücadele eden, daha iyi bir amaç için mücadele eden insanlar olduğu gerçeğini ayrı tutmuyoruz" şeklinde konuştu.

    'AYRIŞMANIN PARÇASI OLMAYIN'

    Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye için daha çok çalışmaları gerektiğini kaydederek, "Bizim derdimiz memleketin tamamını kucaklayarak, 82 milyon yurttaşımızı aynı gözle görerek, onları birbirinden ayırmayarak, çocuklarımızla refah içerisinde yaşayabileceğimiz bir Türkiye yaratmak" ifadesini kullandı.

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    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    Herkese eşit gözle bakmaları gerektiğini vurgulayan Salıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Kimseyi ayırmayalım. 'Bu mahalle bize oy vermedi, buraya biz hizmet yapmayalım. Seçim zamanı İYİ Parti ile iş birliği yaptık ama başka partilerle yapmadık, onlara başka gözle bakalım.' demeyecek. Biz tüm Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımızdan oy istiyoruz. Kimliğine, geçmişine, diline, siyasi inancına bakmıyoruz. Bir kavganın, ayrışmanın parçası olmayın, kucaklaşmanın bir parçası olalım".

    Konuşmanın ardından CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal, projelerin tanıtımını gerçekleştirdi.

    'YORULANLARI DİNLENDİRELİM'

    Salıcı, daha sonra partisinin Filyos beldesindeki seçim irtibat bürosu ile belde esnafını ziyaret edip, vatandaşlardan belediye başkan adayları için destek istedi.

    Beldedeki AK Parti seçim irtibat bürosuna da uğrayan Salıcı, "Bir baktık AK Parti bayrakları var. Sizlere de 'merhaba diyelim' dedik. Başarılar diliyoruz. Artık bizim sıramız zaten bundan sonra. Siz bayağı bir çaba gösterdiniz. Yorulanları dinlendirelim biraz" dedi.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Oğuz Kaan Salıcı, Yeni Zelanda, Zonguldak, Türkiye
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