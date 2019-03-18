Soylu: Onların kendi adına bir söz söyleme ihtimali yok, onlar robotturlar

— Oradaki kardeşlerimiz de huzur içinde. Terör örgütünün esamesi okunmuyor esamesi… Bana kızıyorlar, böyle konuşuyorum diye onların vekilleri. Ben onlara milletvekili demiyorum, kimse kusura bakmasın. Demem, demeyeceğim de. Onlar terörün vekili, onlar PKK'nın vekilidir. Onların kendi adına bir söz söyleme ihtimali yok, onlar robotturlar, robot. Karakterleri ve şahsiyetleri yok.
— Ne yapacaklarmış, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar, 15 vilayette Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacaklarmış. Ben ne demişim kötü bir şey demedim ki. 'Ulan sizi yürüten adam değil.' dedim. Yürüyebildiler mi? O eskidendi. Ben de 2 evlat babasıyım, bir kızım var. İçim acıyor, yanıyor.13-14 yaşında kızları alıp, dağa terörist götürenlere, ardından onları taciz edip, tecavüz edip daha sonra Murat Karayılan hayvanı ile Cemil Bayık hayvanının masasına meze olarak koyanların burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdim, namerdim.
'KİM TAŞIDI BUNLARI MECLİS'E?'
— Becerebilselerdi, 15 Temmuz'da geçireceklerdi. Şimdi acaba önümüzdeki 4,5 yıl seçim yok. Bu dönemde Türkiye'nin büyümesini, sıçramasını ve istikrarını engellemek için bir çalışma içerisindeler. Hepsi bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bu tezgahın kurucularından bir tanesi. Ne yuhtan ne söylenen sözden anlıyor.
— 24 Haziran'da HDP'yi, PKK'nın vekillerini kim taşıdı Meclis'e? Kılıçdaroğlu, televizyona çıktı dedi ki 'Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye.' Oraya çıktım kendi bütçemi savunmaya. Kadının biri kalktı dedi ki 'Sizin Hakkari, Diyarbakır, Mardin'deki işgal askerleriniz, sizin işgal polisleriniz, sizin işgal jandarmalarınız…' Bizim evlatlarımıza söyledi, bizim kahramanlarımıza. O zaman şunu söyleyeyim, şimdi de 299 HDP'li ve PKK'lıyı listelerine koydular, il genel Meclis ve Büyükşehir Belediye Meclis listelerine koydular.
'YÜZDÜK YÜZDÜK SONUNA GELDİK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesin istediğini söyleyebileceği özgürlük ortamı oluşturduğunu vurgulayan Soylu, "Sizin şu çektiklerinizi gelecek nesillerin çekmemesini istiyoruz. Büyük bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şimdi Cumhur İttifakı'nın da gücüyle inşallah hep birlikte yarınlara güçlü adım atacağız. Bunlara fırsat vermeyelim, bunlara yüz vermeyelim, bizim istediğimiz gelecek nesillerimizin pürüzsüz bir Türkiye'de yaşamasıdır." ifadelerini kullandı.
'HIRSIZLIK OLAYLARI YÜZDE 35 DÜŞTÜ'
'BİZ MİLLETE HİLE YAPMADIK'
Millete hile yapmadıklarını, perdenin arkasında başka, önünde başka konuşmadıklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:
— 15 Temmuz'dan kendi irademizle kurtulduk. Dünyaya, mazlumlara elimizi uzattığımız için kurtulduk. On yıllardır, yüz yıllardır dünyada haksızlıklara uğrayanların hamisi olduğumuz için kurtulduk. Yemen'den Somali'ye kadar yetim evlerinde ay yıldızlı bayrak bulunduğu için kurtulduk. Kimse kusura bakmasın öyle kolay değil bu iş. Bu ülkede 15 Temmuz'u yaptılar. Cumhurbaşkanı'mızın gönlüne o feraseti, o cesareti veren kimdir? Milletimizin gönlüne o cesareti, o feraseti veren kimdir? Kardeşiniz olarak söylüyorum Allah'tır.
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