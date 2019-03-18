Kayıt
00:37 18 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: Onların kendi adına bir söz söyleme ihtimali yok, onlar robotturlar

    © AA / Evren Atalay
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (703)
    0 68

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bana kızıyorlar, böyle konuşuyorum diye onların vekilleri. Ben onlara milletvekili demiyorum, kimse kusura bakmasın. Demem, demeyeceğim de. Onlar terörün vekili, onlar PKK'nın vekilidir. Onların kendi adına bir söz söyleme ihtimali yok, onlar robotturlar, robot. Karakterleri ve şahsiyetleri yok" dedi.

    Ahmet Edip Uğur
    © AA / İlkan Toprak
    Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, gözyaşları içinde istifa etti
    Soylu, Kapaklı ilçesi meydanındaki mitingde, terörle mücadelenin sonuçlarının huzur olarak doğu ve güneydoğu illerinde görülmeye başladığını söyledi. Kapaklı'da olduğu gibi Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te, Batman'da da vatandaşların huzur içinde olduğunu anlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    — Oradaki kardeşlerimiz de huzur içinde. Terör örgütünün esamesi okunmuyor esamesi… Bana kızıyorlar, böyle konuşuyorum diye onların vekilleri. Ben onlara milletvekili demiyorum, kimse kusura bakmasın. Demem, demeyeceğim de. Onlar terörün vekili, onlar PKK'nın vekilidir. Onların kendi adına bir söz söyleme ihtimali yok, onlar robotturlar, robot. Karakterleri ve şahsiyetleri yok.

    — Ne yapacaklarmış, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar, 15 vilayette Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacaklarmış. Ben ne demişim kötü bir şey demedim ki. 'Ulan sizi yürüten adam değil.' dedim. Yürüyebildiler mi? O eskidendi. Ben de 2 evlat babasıyım, bir kızım var. İçim acıyor, yanıyor.13-14 yaşında kızları alıp, dağa terörist götürenlere, ardından onları taciz edip, tecavüz edip daha sonra Murat Karayılan hayvanı ile Cemil Bayık hayvanının masasına meze olarak koyanların burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdim, namerdim.

    'KİM TAŞIDI BUNLARI MECLİS'E?'

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur
    © AA /
    Ağlayarak istifa eden Uğur: O açıklamayı yapmasaydım sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı
    Bazılarının Türkiye'ye saldırarak zengin ve güçlü ülkeyi ele geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Soylu, şunları anlattı:

    — Becerebilselerdi, 15 Temmuz'da geçireceklerdi. Şimdi acaba önümüzdeki 4,5 yıl seçim yok. Bu dönemde Türkiye'nin büyümesini, sıçramasını ve istikrarını engellemek için bir çalışma içerisindeler. Hepsi bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bu tezgahın kurucularından bir tanesi. Ne yuhtan ne söylenen sözden anlıyor.

    — 24 Haziran'da HDP'yi, PKK'nın vekillerini kim taşıdı Meclis'e? Kılıçdaroğlu, televizyona çıktı dedi ki 'Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye.' Oraya çıktım kendi bütçemi savunmaya. Kadının biri kalktı dedi ki 'Sizin Hakkari, Diyarbakır, Mardin'deki işgal askerleriniz, sizin işgal polisleriniz, sizin işgal jandarmalarınız…' Bizim evlatlarımıza söyledi, bizim kahramanlarımıza. O zaman şunu söyleyeyim, şimdi de 299 HDP'li ve PKK'lıyı listelerine koydular, il genel Meclis ve Büyükşehir Belediye Meclis listelerine koydular.

    'YÜZDÜK YÜZDÜK SONUNA GELDİK'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesin istediğini söyleyebileceği özgürlük ortamı oluşturduğunu vurgulayan Soylu, "Sizin şu çektiklerinizi gelecek nesillerin çekmemesini istiyoruz. Büyük bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şimdi Cumhur İttifakı'nın da gücüyle inşallah hep birlikte yarınlara güçlü adım atacağız. Bunlara fırsat vermeyelim, bunlara yüz vermeyelim, bizim istediğimiz gelecek nesillerimizin pürüzsüz bir Türkiye'de yaşamasıdır." ifadelerini kullandı.

    'HIRSIZLIK OLAYLARI YÜZDE 35 DÜŞTÜ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ali Atmaca
    Erdoğan: Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış bir zatın aday gösterilmesi, en büyük saygısızlıktır
    Bakan Soylu, Türkiye genelinde bekçilerin göreve başlamasıyla hırsızlık olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 35 düştüğünü belirti. Katılımcılara "Bekçi var mı, geldi mi? Düdük öttürüyorlar mı?" diye soran Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan dedi ki 'Süleyman vatandaşımız evde uyurken bekçinin düdük sesini duymazsa ben sana hesabını sorarım.' Yandım ben. Bekçilere diyorum ki boyuna düdük öttürün. Şimdi evden hırsızlıklar 2018 yılında 2017'ye göre yüzde 35 düştü. Bu yıl 2 ayda yüzde 22 düştü. Ama daha fazla düşüreceğiz. Sadece uyuşturucuyla sadece PKK ile uğraşmıyoruz. Aynı zamanda hırsızların da iflahını kesiyoruz" şeklinde konuştu.

    'BİZ MİLLETE HİLE YAPMADIK'

    Millete hile yapmadıklarını, perdenin arkasında başka, önünde başka konuşmadıklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti: 

    Doğu Perinçek
    © AA / Hikmet Faruk Başer
    Perinçek: Bu seçim yalnızca belediye seçimi değil, bir karar seçimi
    - Benden önce de İçişleri Bakanları vardı, benden sonra da olacak. Bu memleketten ve bu milletten bir tane var, bir tane. Kimseye yar etmeyiz. Biz Müslümanız, sadece bizim ölçümüz bu dünya değildir. Bizim esasımız ahirdir. Ne tarihimize ne inancımıza ne medeniyetimize sırtımızı dönebiliriz.

    — 15 Temmuz'dan kendi irademizle kurtulduk. Dünyaya, mazlumlara elimizi uzattığımız için kurtulduk. On yıllardır, yüz yıllardır dünyada haksızlıklara uğrayanların hamisi olduğumuz için kurtulduk. Yemen'den Somali'ye kadar yetim evlerinde ay yıldızlı bayrak bulunduğu için kurtulduk. Kimse kusura bakmasın öyle kolay değil bu iş. Bu ülkede 15 Temmuz'u yaptılar. Cumhurbaşkanı'mızın gönlüne o feraseti, o cesareti veren kimdir? Milletimizin gönlüne o cesareti, o feraseti veren kimdir? Kardeşiniz olarak söylüyorum Allah'tır.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (703)

    İlgili konular:

    İYİ Parti'den Soylu'ya yanıt: Yüreği yetmez
    Soylu: Bunlara ülkemizi karıştırma imkanı vermeyin
    Soylu: Kılıçdaroğlu bereketsizdir, ayağını bastığı yerde ot bitmez
    Etiketler:
    AK Parti, Süleyman Soylu, Tekirdağ, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    Karikatür
    ABD’den Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolarlık destek
    İnfografik
    Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet