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09:51 18 Mart 2019
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    Faruk Süren

    Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren: Erdoğan çok güçlü bir lider

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çok güçlü bir lider olduğunu' söyledi. Süren, "Mücadeleci yanını da çok takdir ediyorum. Birçok sorunla tek başına mücadele ediyor" diye konuştu.

    Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, "Şimdiki Galatasaray'da benim başkanlık dönemimdeki takım ruhu yok" dedi ve yönetimde tecrübesiz çok insan olduğunu söyledi.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
    © AA / Elif Öztürk
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    Süren, "GS başkanı olmak çok şerefli bir şey. GS, benim için bir yaşam tarzı. Ama şu an böyle bir düşüncem yok. Galatasaray'ın başarılı olabilmesi için gençlerle tecrübeyi birleştirecek bir formül bulunmalı. Böylelikle bir sistem oturtmuş oluruz. Şimdiki yönetimde tecrübesiz çok insan var. Abdurrahim Albayrak hariç, bir senelik tecrübesi var yönetimdekilerin. Yükün önemli bölümünü Albayrak alıyor zaten, üstüne maddi-manevi çok emek veriyor. GS'de yönetime paraşütle inildiği için istenilen başarı yakalanmıyor" diye konuştu.

    'GÜVEN EKSİKLİĞİNE BAĞLI EKONOMİK SORUNLARLA KARŞILAŞIYORUZ'

    kumar makinesi
    CC0 / Pixabay
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    Türkiye'nin ekonomisini değerlendiren Süren, şunları söyledi:

    "Türkiye, ekonomik açıdan hiçbir zaman geriye gitmedi. Dünyadaki gibi ülkemizde de nakit sıkıntısı var. Güven eksikliğine bağlı ekonomik sorunlarla karşılaşıyoruz. Yurt dışından aleyhimize hamleler yapılıyor. Üretime ağırlık vermeliyiz. Sermayenin gelmesi için daha çok hamle yapmalıyız. Sermayenin dini, dili veya ırkı yok. 'Fabrikalarımızı yabancılara sattınız' diye kızanları anlamıyorum. Fabrikaların özelleştirilmesini doğru buluyorum. Fabrikalarımız bir yere gitmiyor, burada duruyor. Sermaye geliyor ülkemize, böyle bakmalıyız."

    'ERDOĞAN MÜTHİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANIYDI'

    Ali Şen
    © AA /
    Ali Şen: Erdoğan büyük bir lider, insani yanı da müthiş
    Süren, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı belediye başkanlığı döneminden beri tanıyorsunuz, öyle değil mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    "Evet. Müthiş bir belediye başkanıydı. Hatta stadın Ali Sami Yen'de yapılmasına izin vermişti. Ruhsat iznini bile vermişti ama bizimkiler vazgeçti. Erdoğan son derece ilgili bir belediye başkanıydı, hâlâ da aynı aktifliğini sürdürüyor. Çok güçlü bir lider gerçekten. Mücadeleci yanını da çok takdir ediyorum. Birçok sorunla tek başına mücadele ediyor. Geçen gün televizyonda katıldığı bir programda izledim kendisini. Konuştuğu her konuya son derece hakim ve bilgili."

    Etiketler:
    Futbol, Ekonomi, Galatasaray, Sabah gazetesi, Abdurrahim Albayrak, Tuba Kalçık, Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Süren, Türkiye
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