Yunanistan'dan Erdoğan'ın 'denize dökmek' ifadesiyle ilgili açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu ifadeleri Erdoğan'ın İzmir'deki seçim konuşmasında kullandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan, Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimlerde kazanımlar elde etmek adına dış politika söylemleri kullanımının ve tarihsel olayların komşu ülkelere karşı hasmane bir tutumla kullanılmasının parçası olamaz. Bu ve benzeri kabul edilemez açıklamalar yüzünü Avrupa'ya dönmüş bir Türkiye ile olan ve Türkiye'yi yönetenlerin de desteklerini iddia ettiği, uzun yıllardır güvene dayalı ilerleyen ilişkimize zarar vermektedir.

Erdoğan, dün gerçekleştirdiği İzmir mitinginde "Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, Kosova'nın, Varna'nın, nice Balkan şehrinin acısını dindiren İzmir. Ülkemizin tüm renklerini, tüm zenginliklerini kendinde toplayan İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu İzmir, gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir. Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı, Batı'nın da Doğu'yla ilk selamlaştığı yer olan İzmir. Anadolu'daki tüm medeniyetlerin, ticaret yollarının, kültür kuşaklarının beşiği olan İzmir. Türkiye'nin sadece siyasi değil, iktisadi bağımsızlığının da sembolü İzmir, sizleri yürekten selamlıyorum İzmir" demişti.

Öte yandan, yerel gazetelerden Ekathimerini, haberi 'Erdoğan'ın Türk zulmünden kaçan Yunanlar için kullandığı sözlere Yunanistan'dan sert cevap geldi' ifadeleriyle verdi.