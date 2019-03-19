AK Partili Özmen: Bayrağı delinin biri gece yarısı minareye asmış

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, camiye parti bayrağı asılmasına tepki gösterdi. Bozdoğan, "Bayrağı delinin biri gece yarısı minareye asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışıldı" dedi.

Sözcü'den Veli Toprak ve Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Eski Camii'nin minaresine 16 Mart gecesi AK Parti bayrağı asıldı.

Vatandaşların tepkisi üzerine dün açıklama yapan AK Partili yöneticiler durumun kendileriyle bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Bayrağı delinin biri gece yarısı minareye asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışıldı. AK Parti bayrağının yerine de Türk Bayrağı asıldı” ifadesini kullandı.

AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu da “Bir vatandaşın bireysel olarak yaptığı davranış. Durumu fark edince müdahale edildi. Ortak değerlerimiz olan camilerimiz ve kışlalarımız, siyasetin olmaması gereken alanlardır. Durumu kesinlikle tasvip etmedik" diye konuştu.

'İNCELEME BAŞLATACAĞIZ'

Konuya dair bir açıklama da Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu'dan geldi. Aksu, "Minare camiden tamamen bağımsız ve ayrı olunca, vatandaşın birisi asmış ama sonrasında kaldırılmış. Bunda herhangi bir kasıt yok; ancak yine de konuyla ilgili inceleme başlatacağız" dedi.