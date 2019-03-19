AK Partili Özmen: Bayrağı delinin biri gece yarısı minareye asmış

Sözcü'den Veli Toprak ve Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Eski Camii'nin minaresine 16 Mart gecesi AK Parti bayrağı asıldı.
Vatandaşların tepkisi üzerine dün açıklama yapan AK Partili yöneticiler durumun kendileriyle bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.
AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu da “Bir vatandaşın bireysel olarak yaptığı davranış. Durumu fark edince müdahale edildi. Ortak değerlerimiz olan camilerimiz ve kışlalarımız, siyasetin olmaması gereken alanlardır. Durumu kesinlikle tasvip etmedik" diye konuştu.
'İNCELEME BAŞLATACAĞIZ'
Konuya dair bir açıklama da Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu'dan geldi. Aksu, "Minare camiden tamamen bağımsız ve ayrı olunca, vatandaşın birisi asmış ama sonrasında kaldırılmış. Bunda herhangi bir kasıt yok; ancak yine de konuyla ilgili inceleme başlatacağız" dedi.
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