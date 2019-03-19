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12:38 19 Mart 2019
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    Murat Kurum

    Bakan Kurum: Kartal’da çöken binanın yerine 5 katlı bina yapacağız

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın yerine 5 katlı bina yapılacağını açıklayarak, “Haftaya temel atıyoruz” dedi.

    Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği 14 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine 5 katlı bina yapacaklarını söyledi.

    Kurum, "Haftaya temel atıyoruz" dedi.

    Kurum'un açıklamalarından diğer öne çıkan başlıklar şöyle:

    Kapadokya'da peribacaları yanında inşa edilen yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı
    DHA
    Sit alanına imar barışı yok: 2 bin 145 kaçak yapı yıkılacak
    'İMAR BARIŞI SÜRECİ ÇOK OLUMLU GİDİYOR'

    "İmar Barışı'na 10.5 milyona yakın vatandaşımız başvurdu. Birçoğunun elektrik, su, doğal gaz problemi vardı. Mülkiyetini ipotek gösteremiyordu çünkü tapuları yoktu. Hepsinin önünü açtık. İmar Barışı süreci çok olumlu gidiyor. Kültürel alanlarda İmar Barışı'nı sabote eden vatandaşlarımız da oldu. Bu takibi yapıyoruz.

    'TOKİ KONUTLARI İÇİN 250 BİN BAŞVURU OLDU'

    Türkiye çapında 250 bin sosyal konut yapacağız. Bu çalışmanın ilk etapta 50 bin konut yapacağız. Şuana kadar 250 bin başvuru oldu. Talep en çok İstanbul, Bursa, Konya, Erzurum, İzmir ve Adana'da çok fazla talep var. Talep çok olursa noter huzurunda kura çekeceğiz.

    'ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR'

    TOKİ
    © Fotoğraf : DHA
    TOKİ'nin sosyal konutlarına 3 günde 25 binden fazla talep
    Çok ciddi bir talep var. Bu talebe ilişkin hem Sanayi hem de İçişleri Bakanlığı'mız ile süreci değerlendiriyoruz. İçişleri Bakanlığı'mızın da yangın yönetmelişğine ilişkin düzenlemeleri yapması gerekiyor. Hem TSE'nin hem Sanayi Bakanlığı'mızın hem de yangın yönetmeliği gereği alınması gereken tedbirlerin uygulanmasıyla biz LPG'li araçların otomobillere giriş iznini vermek için çalışıyoruz. Nisan ayında bu düzenlemeleri yaparız.

    'BELEDİYELERİMİZE GENELGE GÖNDERDİK'

    Türkiye'de tespitlerimize göre 2023 yılına kadar dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon riskli yapı var. Yaklaşık 1.5 milyon adedi de daha fazla riskli. Her yıl 300 bin konut yaparak önümüzdeki 5 yıl içinde dönüştüreceğiz. 75 bin bina acilen dönüşüme girmesi gerekiyor. Genelge yayımladık ve deprem dönüşümüne ilişkin plan hazırladık. Sultanahmet'te, Süleymaniye Cami etrafında başlayan dönüşümümüz var. Fatih'te surların etrafında dönüşüm projesi var, destek olacağız. Kaçak, metruk yapıların dönüştürülmesi konusunda destek vereceğiz. Tarihimizin, atalarımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkarak dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. 31 Mart seçimlerini gönül belediyeciliği olarak ilan etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Gönüllere dokunmanın yolu da vatandaşa gitmekten geliyor. Vatandaşa gidecek idarelerimiz de belediyelerdir. Belediyelerin 7/24 çalışması da önemli. Belediyelerimize genelge gönderdik, belediyelerimiz 7/24 esasına göre çalışacaklar. Vatandaşlar için personele bulunduracaklar.

    'EMLAK KATILIM BANKASI 21 MART'TA FAALİYETE BAŞLIYOR'

    Emlak Bankası
    © AA /
    Emlak Bankası yeniden kuruldu
    Emlak Bankası şu anki adıyla Emlak Katılım Bankası oldu. 21 Mart itibariyle işlemlerine başlıyoruz. Bu çok önemli bir süreçti. 93 yıllık bir geçmişi var bu bankanın. 1926 yılında kurulmuş. Ankara'da Elvankent, Eryaman mahallelerinde birçok uygulama yapmış. İstanbul'da Ataşehir, Bahçeşehir'de güzel uygulamalar yapmış.

    'POŞET TÜKETİMİ YÜZDE 80 AZALDI'

    Sıfır atık projesi bir kadın hareketidir. Sayın Emine Erdoğan himayelerinde başlatıldı. Bu uygulama çerçevesinde çöplerimizi kaynağında yarıştıracağız, ayrıştırılanları bertaraf tesislerine göndereceğiz. Organik atıklarımız da kompost tesislerinde kompost haline getirip millet bahçelerin bitkilerin yetiştirilmesinde kullanacağız. Plastik poşetler doğaya 800 yılda karışıyor. Poşet tüketiminde yüzde 80'e varan azalmayı sağlamış durumdayız."

    Etiketler:
    bina, yıkım, inşaat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Kartal, İstanbul, Türkiye
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