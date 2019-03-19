Bakan Kurum: Kartal’da çöken binanın yerine 5 katlı bina yapacağız

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği 14 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine 5 katlı bina yapacaklarını söyledi.
Kurum, "Haftaya temel atıyoruz" dedi.
Kurum'un açıklamalarından diğer öne çıkan başlıklar şöyle:
"İmar Barışı'na 10.5 milyona yakın vatandaşımız başvurdu. Birçoğunun elektrik, su, doğal gaz problemi vardı. Mülkiyetini ipotek gösteremiyordu çünkü tapuları yoktu. Hepsinin önünü açtık. İmar Barışı süreci çok olumlu gidiyor. Kültürel alanlarda İmar Barışı'nı sabote eden vatandaşlarımız da oldu. Bu takibi yapıyoruz.
'TOKİ KONUTLARI İÇİN 250 BİN BAŞVURU OLDU'
Türkiye çapında 250 bin sosyal konut yapacağız. Bu çalışmanın ilk etapta 50 bin konut yapacağız. Şuana kadar 250 bin başvuru oldu. Talep en çok İstanbul, Bursa, Konya, Erzurum, İzmir ve Adana'da çok fazla talep var. Talep çok olursa noter huzurunda kura çekeceğiz.
'ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR'
'BELEDİYELERİMİZE GENELGE GÖNDERDİK'
Türkiye'de tespitlerimize göre 2023 yılına kadar dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon riskli yapı var. Yaklaşık 1.5 milyon adedi de daha fazla riskli. Her yıl 300 bin konut yaparak önümüzdeki 5 yıl içinde dönüştüreceğiz. 75 bin bina acilen dönüşüme girmesi gerekiyor. Genelge yayımladık ve deprem dönüşümüne ilişkin plan hazırladık. Sultanahmet'te, Süleymaniye Cami etrafında başlayan dönüşümümüz var. Fatih'te surların etrafında dönüşüm projesi var, destek olacağız. Kaçak, metruk yapıların dönüştürülmesi konusunda destek vereceğiz. Tarihimizin, atalarımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkarak dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. 31 Mart seçimlerini gönül belediyeciliği olarak ilan etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Gönüllere dokunmanın yolu da vatandaşa gitmekten geliyor. Vatandaşa gidecek idarelerimiz de belediyelerdir. Belediyelerin 7/24 çalışması da önemli. Belediyelerimize genelge gönderdik, belediyelerimiz 7/24 esasına göre çalışacaklar. Vatandaşlar için personele bulunduracaklar.
'EMLAK KATILIM BANKASI 21 MART'TA FAALİYETE BAŞLIYOR'
'POŞET TÜKETİMİ YÜZDE 80 AZALDI'
Sıfır atık projesi bir kadın hareketidir. Sayın Emine Erdoğan himayelerinde başlatıldı. Bu uygulama çerçevesinde çöplerimizi kaynağında yarıştıracağız, ayrıştırılanları bertaraf tesislerine göndereceğiz. Organik atıklarımız da kompost tesislerinde kompost haline getirip millet bahçelerin bitkilerin yetiştirilmesinde kullanacağız. Plastik poşetler doğaya 800 yılda karışıyor. Poşet tüketiminde yüzde 80'e varan azalmayı sağlamış durumdayız."
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