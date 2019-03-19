Kayıt
22:06 19 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu: AK Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Benim öyle bir kanaatim var ki bu şimdi yüzde 20'nin altına indi. Bu seçimlerde AK Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor bunun nedeni olarak da bizi görüyor" dedi.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2018 / Adem Altan
    MAK Danışmanlık: Ankara'da Mansur Yavaş önde, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 15 puanlık farkı 5'e kadar düşürdü
    Geçtiğimiz gün, TV5'te yayınlanan Ahu Özyurt moderatörlüğündeki 'Düşünme Vakti' programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, yaklaşık 15-16 senedir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresindekilerin Saadet Partisi'nin adını ağzına almadıklarını ancak bu durumun son aylarda bozulduğunu belirterek, "Saadet Partisi her gün gündemlerinde. Türkiye siyasetinde çok ciddi bir dalgalanma ve değişiklik arzusu var. Bu değişiklik arzusu nedeniyle bize karşı bir teveccüh doğdu. Bunlar arasında sosyal demokratlar da var milliyetçiler de. Özellikle güneydoğudaki Kürtlerin arasında da var, İstanbul'un başka yelerinde de. Ama en ciddi kayma AK Parti'nin içinde" dedi.

    "BİR ŞOKLA KARŞILAŞACAĞI ENDİŞESİNİ TAŞIYOR"

    Karamollaoğlu, 'düne kadar kendilerini dinlemeyen kesimlerin ilgisinin Saadet Partisi'ne kaydığını' savunarak şunları söyledi:

    "Eğer böyle giderse bizim altımızı da oyarlar diye telaşa kapıldılar (AK Parti). Yani geçen seçimlere giderken bazı anketlerde AK Parti'nin kemikleşmiş oyu başlangıçta yüzde 24 görünüyordu, yüzde 8 oy daha elde ederek yüzde 32'ye ulaştı. Ancak seçmen verdiği oyu sorguluyor. AK Partili oyunu başka bir yere vermiyor. Toplam oyu yüzde 32'de, geriye kalanlar dağıtılmış durumda. O zamanlar seçime doğru bu rakam 'Yüzde 24'ten yüzde 22,5'e buçuğa düştü' demişlerdi. Benim öyle bir kanaatim var ki bu şimdi yüzde 20'nin altına indi. Bu seçimlerde AK Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor bunun nedeni olarak da bizi görüyor. Bundan dolayı da kılıçları kınından çıkardılar. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere bütün güçleriyle bize karşı bir kampanya başlattılar. Ben buna üzülüyorum".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, Saadet Partisi, CHP, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    İran’ın 'cüceler köyü': Makhunik
    Karikatür
    Bolton'dan Ankara'ya: S-400 büyük sorun
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet