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13:48 20 Mart 2019
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    Hamza Dağ

    AK Partili Dağ: CHP'nin İzmir meclis üyesi listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı kişiler var

    © AA / Esra Bilgin
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (761)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP meclis üyesi listelerinde terör örgütü üyeliği yapmış isimler olduğunu ileri sürdü. Dağ, "Toplam 14 ilçeden 27 kişi. Listedeki 19 kişi direkt olarak PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunmuş kişilerdir" dedi.

    AK Partili Hamza Dağ, basın mensuplarıyla buluştuğu toplantıda CHP'nin İzmir'deki belediye meclis üyesi listeleri ile ilgili bilgiler vererek, HDP ile ittifakın yürütüldüğünü söylemdi.

    Hamza Dağ
    © AA / Ömer Süt
    AK Partili Dağ: Soyer İzmir'de belediyenin başına geçerse şehirde güvenlik problemleri çıkması muhtemel
    Dağ, "31 Mart Yerel Seçimleri'ne gittiğimiz süreçte İzmir'de yarışa iki ittifakı oluşturan partilerin gösterdikleri ortak adaylar ile gitmekteyiz. Bir tarafta AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'yle kurduğumuz Cumhur ittifakı; diğer tarafta ise bileşenlerine baktığımızda yansıtıldığı gibi sadece CHP ve İYİ Parti'yi değil, HDP'yi de içinde gördüğümüz Millet İttifakı. Hatta şunu söylemekte beis görmüyorum, bu ittifakta Meral Akşener en edilgen üyedir. Kararlar Kemal Kılıçdaroğlu ile Kandil arasında alınmıştır. Meral hanım "Tunç Soyer isminden rahatsız olmuş ancak Türkiye genelinde yapmış olduğu ittifak zarar görmesin" diye sessiz kalmayı tercih etmiştir" dedi.

    Yaptığı araştırmalar sonucu CHP İzmir'in meclis üyeleri listelerinde terör örgütü üyesi tespit ettiklerini yineleyen Dağ, şunları söyledi:

    'LİSTEDE HDP'DE İLÇE EŞ BAŞKANLIĞI YAPMIŞ KİŞİLER DE VAR'

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Metin Aktas
    Özhaseki: Eve su parası getiren tahsildarın militan olduğunu, başımıza gelecek felaketleri bir düşünün
    "CHP; HDP ile olan ittifakı kamuoyunun gözü önünde şeffaf bir şekilde yapmayı tercih etmemiş ve ittifakı gizli bir şekilde yürütmüştür. Kemal Kılıçdaroğlu kafasını kuma gömmüş deve kuşu misali bu ittifakı kimsenin görmediğini düşünmektedir ancak her şey gün gibi ortadadır. İzmir'de önemli siyasi aktörlerden biri olan CHP'den beklediğimiz; açık açık kimlerle ittifak yaptığını ve hangi pazarlıkların içinde olduğunu kamuoyuna açıklamasıydı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, bu hususta İzmir seçmenine alenen mahcup olacağını bildiğinden, sessiz kalmayı tercih etti. Yıllardır ülke siyasetinde İzmir'i temsil eden bir Milletvekili olarak; Bu ittifak içerisinde İzmirlilerden saklanmaya çalışılan bazı bilgileri, siz değerli basın mensupları aracılığıyla vatandaşlarımızın bilgisine sunmayı bir mesuliyet kabul ediyorum. İzmir'de CHP listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı çok sayıda meclis üyesi adaylarının olduğuna yönelik duyumlar alıyorduk. Bunun üzerine, yaptığımız araştırmalar sonucunda; İzmir'de CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinde PKK ve diğer terör örgütleri ile geçmişte bağlantısı olan kişiler olduğunu gördük. Bu kişiler arasında dağ kadrosunda bulunmuş, terör örgütü eylemlerine katılmış, örgüt propagandası yapmaktan ceza almış, örgüte mali destekte bulunmuş, gençlik yapılanmalarının içinde yer almış ve aile fertlerinden bazıları terörle ilişkili suçlardan ceza almış birçok kişi bulunmaktadır. Ayrıca bu listede HDP'de ilçe eş başkanlığı yapmış kişiler de bulunmaktadır."

    DAĞ, İLÇE İLÇE SAYI VERDİ

    Listelerle ilgili açıklamalarda bulunan Dağ, konuşmasına şöyle devam etti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit etti
    "Aliağa; CHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi listesinde HADEP içerisinde aktif olarak siyaset yapmış ve PKK faaliyetlerinde bulunduğu için tutuklanan bir kişi. Balçova; CHP Balçova Belediye Meclis Üyesi listesinde, oğlu terör örgütüne üye olan, kundaklama eyleminde bulunan ve bildiri dağıtan bir kişi. Bayraklı; CHP Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Listesinde, kardeşi MLKP terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi. THKP/C gençlik yapılanmasında yer alan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi. Kardeşi PKK terör örgütüne yönelik yardım ve yataklık suçundan adli işlem gören bir kişi. Bornova; CHP Bornova Belediye Meclis Üyesi Listesinde, PKK/KCK ile ilişkisi bulunan ve maddi destek sağlayan iki kişi. Buca; CHP Buca Belediye Meclis Üyesi Listesinde oğlu terör örgütünün gençlik yapılanmasında bulunan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi. Çiğli; CHP Çiğli Belediye Meclis Üyesi Listesinde TKP/Kıvılcım terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi. Kendisi PKK eylemlerine katılan ve bir kardeşi de sosyal medyada PKK propagandası yapmaktan hakkında işlem yapılan bir kişi. Karabağlar; CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Listesinde, kendisi terör örgütü DHKP/C'nin eylemlerine katılan ve kardeşi PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunan bir kişi. Karşıyaka; CHP Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Listesinde PKK'nın eylemlerine katılan bir kişi. Kınık; CHP Kınık Belediye Meclis Üyesi Listesinde HDP eski ilçe eş-başkanlığı yapmış bir kişi. Konak; CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Listesinde DHKP/C ile ilişkisi bulunan bir kişi. Askerimizle girmiş olduğu çatışmada öldürülen PKK'lı için taziye organize eden bir kişi. Bu kişinin kardeşi kırsal alanda girilen çatışmada Mehmetçiğimiz tarafından öldürüldüğü, diğer kardeşlerinin de PKK faaliyetlerine katıldığı ve terör örgütü sempatizanı olduğu bilinmektedir. Kardeşi terör örgütü faaliyetlerinden dolayı adli işlem görmüş bir kişi. Menemen; CHP Menemen Belediye Meclis Üyesi Listesinde kendisi ve eşi PKK/KCK terör örgütü ile ilişkisi bulunan ve bundan dolayı hapis yatan bir kişi. Çocukları MKP terör örgütü faaliyetlerine katılan bir kişi. Bakın buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve yıllarca dağda faaliyet gösteren ve daha sonrasında teslim olan bir kişi. PKK terör örgütünün düzenlediği etkinliklere katılan, sempatizan olan bir kişi. Narlıdere; CHP Narlıdere Belediye Meclis Üyesi Listesinde çocukları MLKP terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi. PKK terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunan bir kişi. PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının eylemlerine katılan bir kişi. DHKP/C sempatizanı olan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi. PKK ile ilişkili yapılan eylem ve etkinliklere katılan bir kişi. Ödemiş; CHP Ödemiş Belediye Meclis Üyesi Listesinde babası MLKP terör örgütü ile ilişkili yapılarda faaliyet gösteren bir kişi. Urla; CHP Urla Belediye Meclis Üyesi Listesinde MLKP eylemlerine katılan bir kişi."

    '19 KİŞİ DİREKT PKK İLE İLİŞKİDE'

    Listelerde toplam 14 ilçeden 27 kişi olduğunu ileri süren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan Hakkari'de: HDP'ye oy verenlere değil, yönetenlere terörist diyorum
    "Toplam 14 ilçeden 27 kişi. Listedeki 19 kişi direkt olarak PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunmuş kişilerdir. Geri kalanların ise birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantıları bulunmaktadır. Sizlerle paylaştığım listede bahsi geçen şahıslar CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinden aday olmuşlardır. Bu denli suç ile özdeşleşmiş ve terör örgütleriyle organik bağı bulunan kimselerin CHP listelerinden aday gösterilmesi, CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı da muhakkak rahatsız edecektir. Şimdi buradan siz değerli basın mensuplarının huzurunda bir İzmirli olarak, bir İzmir Milletvekili olarak soruyorum ve sormaya da devam edeceğim; çünkü hem vazifem gereği hem de vicdanen bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. Kurtuluşun ve bağımsızlığın sembolü olan İzmir'de seçmene terörle iltisaklı kişilerin dayatılmasını Kılıçdaroğlu ve ekibinin İzmir'deki Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Tunç Soyer nasıl açıklamaktadır?"

    'BELEDİYELERİN, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARKA BAHÇESİ OLMAYACAIĞININ GARANTİSİNİ KİM VEREBİLİR?'

    "İnanıyorum ki İzmir'in bu kenti can-ı gönülden seven ve vatanperver güzel insanları, saygısızca kendilerine dayatılan bu 'Ceketimizi assak İzmir bize oy verir' algısını yerle yeksan edeceklerdir" diyen Dağ, şu ifadeleri kullandı:

    Bi De Bunu Dinle
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    "Bu listelerdeki meclis üyeleriyle yönetilen belediyelerin, terör örgütlerinin arka bahçesi olmayacağının garantisini kim verebilir? AK Parti ve MHP olarak bir ittifak ortaya koyduk. Bu ittifakı yaparken de şeffaklıktan uzak, milletimizin kafasında soru işaretleri oluşturabilecek hiçbir iş yapmadık. Bizim Belediye Başkan adaylarımızın, belediye meclis üyelerimizin mensubiyetleri bellidir. 31 Mart öncesindeki resim ne ise 31 Mart sonrasında da bu resim olacaktır. Ancak diğer tarafta ise İzmir'i tanımayan, sokaklarına ve insanlarına yabancı olan kişiler İzmir'i oturdukları koltuklardan dizayn etmeye çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de kişisel menfaatleri doğrultusunda, birtakım çevrelerle her türlü pazarlığı yapmaya hazır bir tavır sergiliyorlar. Fakat 31 Mart'ta bu pazarlıkların milletimizden nasıl döndüğünü çok net bir şekilde görecekler."

    'PAYLAŞTIĞIMIZ GBT DEĞİL, TEŞKİLATLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ BİLGİLER'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: Zillet ittifakı ülkemizi bölmeye çalışıyor
    Nasıl bir araştırma yaptıklarını açıklayan Dağ, "Bu paylaştığımız GBT değil. Teşkilatlarımızdan kamuoyundan aldığımız bilgiler. Yasal olarak CHP kanadından bir engel yok diyebilirler, meclis üyelisi olmamaları için 1 yıl cezası alması gerekiyor. Mutlaka bir araştırmaya tabii tutulmaya gerekiyor. İsimlere baktığımızda CHP'de bugüne kadar görmediğimiz, yaşamadığımız bir durum ortada. CHP'de yer alan bu isimlerle CHP'ye Atatürk'ün partisi mi diyeceğiz?" dedi.

    "'İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 103 isim tespit ettik' dedi. Siz de 27 isim diyorsunuz, bunun farkı nedir?" sorusuna ise Dağ, "Biz dağ kadrosunda olabilen isimleri söyledik. HDP'den eylem yapanlara baktığımızda bu sayılar artabilir. Biz Türkiye'de terör örgütü olarak hatta dünyada kabul edilmiş isimler" diye konuştu.

    'HDP'YE OY VERENLERİN YÜZDE 98'İ ÜLKENİN BÖLÜNMESİNİ İSTEMEZ'

    Pervin Buldan
    © AA / Metin Aktas
    HDP'den Erdoğan'a 'Defolun, Kürdistan'a gidin' yanıtı: Bu ülke bizim
    AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi'nin silahlı saldırıya uğramasıyla ilişkin yorum yapan Dağ, "Siyasi bir olay değil, evine giderken bir saldırıya uğraşmış. Siyasi bağlantısı olan bir olay değil. Seçime çok kısa bir süre kaldı. Ben partilerimizi ve gönüldaşlarımızı her zaman sağduyu için uyarıyorum. Bir adli süreç geçilecek. Kalan 10 sürede dikkatli olmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

    Dağ, "HDP'ye oy verenlerin yüzde 98'i bu ülkenin bölünmesini istemez. Hendekleri de istemez. Biz terör örgütünde aktif bulunmuş olanları aldık. Kazanamayacaklar da kazanırsalar böyle bir konunun söz konusu olduğunu söyledik. Bunlardan belediye başkan yardımcısı olmaz. Bu konu ciddi bir sıkıntı doğurabilir" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (761)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, MLKP, DHKP/C, PKK/KCK, TKP/Kıvılcım, THKP/C, HADEP, PKK, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, CHP, İYİ Parti, HDP, AK Parti, Osman Başterzi, Kemal Kılıçdaroğlu, Nihat Zeybekci, Tunç Soyer, Hamza Dağ, İzmir, Türkiye
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