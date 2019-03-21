AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Dolar seçimden sonra daha da düşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, doların yerel seçimden sonra gerileyeceğini ifade ederek, "Neden? Artık kriz, kaos üretmeyen, bize çok hızlı karar aldırtan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var" dedi.

Kaynarca ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'ni ziyaret eden Yavuz, burada yaptığı konuşmada dövizdeki dalgalanmadan kaynaklı yaşanan sıkıntıların dış kaynaklı olduğunu dile getirerek, bu hamlelerin amacının Türkiye'yi eski günlerine geri çevirmek olduğunu söyledi.

Doların 7,3 liralardan 5 liralara inmesinin nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu söyleyen Yavuz, şöyle devam etti: "Çok hızlı adımlar atıldı, çok hızlı kararlar verildi ve toparlandı. Emin olun seçimden sonra daha da toparlayacak. Seçimden sonra daha da aşağıya düşecek. Neden? Artık kriz üretmeyen, kaos üretmeyen, bize çok hızlı karar aldırtan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var."

Ziyaretlerde Yavuz'a eşlik eden AK Parti Kaynarca Belediye Başkan Adayı Murat Kefli de projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istedi.