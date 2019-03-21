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06:43 21 Mart 2019
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    Bilal Erdoğan, AK Parti Bursa Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmasında yaptığı konuşmada, iddialı gençler için ileriye dönük plan yapabilmenin önem taşıdığını belirtti.

    Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar ama bakıyorsunuz 60’ın üzerinde gidiyor

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar ama bakıyorsunuz 60’ın üzerinde ile gidiyor. Çok sayıda miting yapıyor. Niye? Çünkü millete kendini anlatmaya çalışıyor. Milletin gönlünü almaya çalışıyor. İftiracıların iftiralarını deşifre etmeye çalışıyor" dedi.

    Bilal Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
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    Erdoğan, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda TÜGVA ve AK Parti Batman Gençlik Kolları iş birliği ile düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bölgeye çok isteyerek geldiğini söyledi.

    Bir yandan insanların anlattıkları hikayeleri dinlemeye, diğer taraftan da o hikayeleri anlamaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, şunları belirtti: "Neyi anlamaya çalışıyorum? Ben Cumhurbaşkanımızı en iyi tanıyanlardan biriyim. Bu son 16 yılda işte AK Parti’nin oylarının düştüğü ve HDP’’nin oylarının yükseldiği bu süreci hem görüyorum hem Cumhurbaşkanımızın bu bölgeyle ilgili ve bu bölgenin insanı ile ilgili hissiyatını yakından biliyorum. Buna rağmen bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bunu insanlara da söylüyorum. Çok enteresan hikayeler de dinledim. Kimisi kulağına fısıldanan yalanlara inanmış. Kimisi maalesef 28 Şubat sürecinden sonra oluşan inanç eğitimi boşluğundan istifade edip gençleri inançsız bir mayayla mayalamış. Herhalde en büyük darbeyi oradan yedik. İslam dinini hakkıyla öğrenen bir gencin ırkçılığa meyletmesi zorlaşır. Peygamber Efendimiz ırkçılıkla insanları ayırt edenleri lanetliyor.’’

    'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI PATLAK VERSE KİMSE ŞAŞIRMAYACAK'

    "28 Şubat darbesiyle ibadethanelerin kapatılmasıyla, Kur’an kurslarının yasaklanmasıyla bu milleti millet yapan değerleri yok etmeye çalıştılar ve o boşlukta işte emperyalistlerin maşası haline gelmiş örgüt ve onların uzantıları geçlerimizin kafalarının içinde oynadılar. Onları kandırdılar." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bununla mücadele edecek irade ve enerji Cumhurbaşkanımızda vardı. Dünya bugün çok karışık bir vaziyettedir. Üçüncü dünya savaşı patlak verse kimse şaşırmayacak. Böyle bir zamanda bizim o birliğe ihtiyacımız var. Bizi millet yapan o değerlere ihtiyacımız var."

    Bilal Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
    Bilal Erdoğan: Cumhur İttifakı, egemen güçlere karşı bir birlikteliktir
    15 Temmuz darbe girişiminin büyük bir imtihan olduğunu vurgulayan Erdoğan, daha önce de darbelerin olduğunu fakat milletin hiçbir zaman darbeyi yenemediğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Bu millet 15 Temmuz’da gösterdi ki sınıf atlamış. Millet bu sınıf atlamayı önümüzde giden cesur ve mert bir lider sayesinde yapmıştır. 15 Temmuz gecesi millet şunu biliyordu, 'Benim liderim o tankın, topun ve tüfeğin karşısına çıkar. O zaman ben de çıkmalıyım.' diye düşünüyordu. Türkiye’de hangi diğer siyasetçi bunu yapacak duruşa, dirayete ve cesarete sahip? Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar ama bakıyorsunuz 60’ın üzerinde ile gidiyor. Çok sayıda miting yapıyor. Niye? Çünkü millete kendini anlatmaya çalışıyor. Milletin gönlünü almaya çalışıyor. İftiracıların iftiralarını, yalancıların yalanlarını deşifre etmeye çalışıyor."

    Bunu bir diktatörün yapmasının mümkün olmadığını ifade eden Erdoğan, "Hangi partinin lideri 60 kadar ile gidiyor arkadaşlar? Her seçimde yüzde 40 ile 50 oy alacağı belli olan bir lider bu kadar uğraşıyor ve çalışıyor. Bu adamı nasıl tabanlarınıza bu kadar kötü gösterebiliyorsunuz? Neden biliyor musunuz? Onun için cesur olamadıkları için hasetlerinden kuduruyorlar da ondan." sözlerine yer verdi. 

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    Etiketler:
    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Türkiye
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