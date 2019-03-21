Dilipak: Deep Web’de AK Parti ve CHP’nin üye bilgilerini satıyorlar

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Siber tehdit" başlığıyla yayımlanan yazısında "G5 ile aslında bir devrim gerçekleşecek. 2025 digital devriminde kilit cihazlardan biri bu cep telefonları olacak. Uzaktan cebinizde kaç para olduğu bile bilinebilecek. Çünki cebinizdeki paralardaki Chip üzerinden cep telefonunuzla etkileşim içinde olacak" görüşünü dile getirdi.

Dilipak, yazısına şöyle devam etti:

"Deepweb'de, 'sanal dünyanın' korsanları, AK Parti ve CHP'nin 1,5 milyon civarındaki üye bilgilerini satıyorlar. Hem de 5000 liraya. Tabii ödemeyi Bitcoin üzerinden yapmanız gerekecek. Ama ilişki kuracağınız adres bu işlerle hiç ilgisi olmayan bir kişi, kuruluş, hatta bu bir kamu kuruluşu olabilir. Bazen ele geçirdikleri bir server'ında gizli bir bölüm oluşturup, kendi karanlık planları için sonra Truva atı olarak kullanıyorlar ya da bilgileri kopyaladıktan sonra silip, sizin bilgilerinizi size tekrar para ile satabiliyorlar. Siz almazsanız, o bilgileri başkasına da satabilirler. Siz bu bilgileri geri almak için Bitcoin almanız gerekebilir. Ve bu ödemenizi gider olarak da gösteremeyeceksiniz.

Benim duyumlarıma göre, mesela Asya Finans server'larını kullanarak yurt içinde ve yurt dışında birçok yere siber saldırılar düzenlenmiş. Hatta TÜBİTAK server'ları yurt dışından hackerlar tarafından kullanılarak Azerbaycan'da bazı kuruluşlara siber saldırılar düzenlenmiş. Ülkemiz de ciddi bir tehditle karşı karşıya aslında! Her terör örgütü sadece sıradan bir terör örgütü değildir. Onun arka yüzünde bir istihbarat örgütü olabilir. Hacker görüntülü istihbarat elemanları sanal alemde cirit atıyor.

Bilmem farkında mısınız, Türkiye G20'ler içinde siber saldırılara en açık ülke durumunda. Her tehdit altındayız, hem de birileri Türkiye'yi siber sıçrama tahtası olarak kullanarak saldırı üssü olarak kullanıyor. Hem tehdit altındayız, hem de siber saldırı üssü durumundayız. Siber saldırıların hedefindeki ilk beş ülke Türkiye, Almanya, Azerbaycan, ABD ve İsrail. Hemen altta Birleşik Arap Emirlikleri var. En fazla saldırı Çin, Rusya, ABD, Vietnam, Hollanda, Almanya ve Türkiye gibi ülkeler.

DDoS saldırıları, Veri Sızıntıları (Ticari ve kişisel veri hırsızlığı), Sektörel Siber Saldırılar, Devlet Destekli Siber Saldırılar, Fidye Saldırıları (Ransomware vb.), İstihbarat maksatlı operasyonlar giderek artıyor. Artık siber terör saldırıları da sürpriz değil. Bir gaz dağıtım şirketi ve elektrik dağıtım şirketinin sunuculardaki veriler kriptolanarak kullanılamaz hale gelmiştir. Birçok belediye, sağlık ve eğitim özel ve devlet kurumları ransomware (cryptolocker & fidye) saldırısına maruz kaldı."