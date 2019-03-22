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07:19 22 Mart 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Erdoğan görevi bayıla bayıla verecek

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (808)
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    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün seçimi kazanması durumunda 16 milyonla birlikte miting yapacağını dile getirdi. İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı görevi verir mi diye düşünmüyorum. Bayıla bayıla verecek" dedi.

    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün Halk TV'de yayınlanan Seçim Özel programında Uğur Dündar, Ayşenur Arslan, Şaban Sevinç ve Tuba Emlek'in sorularını yanıtladı.

    Programın başında sunucu İdris Akyüz'ün araya girip bir duyuru yapmak istemesi üzerine İmamoğlu, Ülke TV'deki programda Turgay Güler ile yaşadıklarını hatırlattı.

    İmamoğlu, "Beni kesen yayıncının ne hale geldiğini biliyorsun. Ben öncelikle her kesime pozitif konuşan iş yapmaz, siyaset işi sahada polemik ister söylemleri ile karşılaştım. Yüzümüz halka dönük. Rakip kim diye uğraşmam. O kadar dolu dolu programımız var ki. Uzmanlarla toplantı yapacaksınız, halka anlatacaksınız. Kendimi ifade ettim ve sorumluluğumu ifade ettim. Sözüm neyse özüm de o. Belediye başkanlığını vatandaşın kalbini kırmak için yapmıyorum" dedi.

    'KAZANDIĞIMIZI GURURLA ANONS EDECEĞİZ'

    İmamoğlu seçimi kazanması durumunda tüm İstanbul'un kazanacağını vurgulayarak, "O akşam kazandığımızı gururla anons edeceğiz. Bana oy vermeyenler de gurur duyacak. Ne yazık ki biz savunmadayız. Sayın Cumhurbaşkanı görevi verir mi diye düşünmüyorum. Bayıla bayıla verecek. Mazbatamı alıp 16 milyon insan ile miting yapacağım. Benim bir tavsiyem daha var iktidar partisine. Biz İstanbul'u yönetelim, ekonomi çok kötü 2023'e kadar vaktiniz var, hizmet yarışına girelim. Siyasete kalite gelsin. Halk TV izlemiyordur, bunu iletsinler kendisine" dedi.

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    Demokrasinin önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Mansur Bey'in de rakibi yukarısı izin verirse olur demiş. Demokrasi için hoş değil. İkimiz de fotoğraflarda fena çıkmıyoruz. Billboardlarda da söküyorlar" ifadelerini kullandı.

    'EĞİTİMİ HALLEDERSEK ATATÜRK'Ü ÖĞRETEBİLİRİZ'

    Eğitim sorununu dile getiren İmamoğlu, "Eğitimi halledersek, cumhuriyeti, Atatürk'ü öğretebiliriz. Her genç mutlaka bir dil öğrenecek. Niye turizm kenti olmak istiyoruz. Tarihi yarımada, Beyoğlu'da bile vatandaş bilmeli. Kenti olmak da köylü olmak da ayıp değil. Arafta kalmak en kötüsü. Kentli isen kenti, köylü ise köyü bileceksiniz. Cumhuriyetimizin bütün değerlerini öğreteceğiz.

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    Halka yapılacak olan yardımlarıyla ilgili Binali Yıldırım'ın ‘parası varsa yapsın' sözleri hatırlatılan İmamoğlu, "Benim paramdan Yıldırım'a ne? Ben Yıldırım'ın parasını sordum mu? Benim konuştuğum şey, toplumun bütçesinin en faydalı şekilde kullanılması. Ben mesela geçmediği köprünün parasını vatandaşıma ödetmem. Ya da uçmadığınız havalimanın parasını milletime ödetmem. Ben bütçe nasıl yönetilir bilirim, hiç merak etmesin" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (808)
    Etiketler:
    yerel seçim, Poster, görev, aday, belediye, anket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanlığı, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye
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