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07:19 22 Mart 2019
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    Pirinçlik Barajı

    CHP’li vekillerden Erdoğan’a: Bunlar baraj değil gölet

    © Fotoğraf : DSİ
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kullandığı “Hatay’a 6 baraj ve 3 gölet yaptık. 3 baraj ve 2 gölet daha yapıyoruz. Reyhanlı Barajı'nı geçtiğimiz yıl hizmete aldık. Pirinçlik Barajı'nı İskenderun'a kazandırdık” ifadesine tepki geldi. CHP'li vekiller, "Bunlar baraj değil gölet" dedi.

    Hatay il başkanlığı binasında gerçekleşen basın açıklamasına CHP milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal ve İsmet Tokdemir, CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün ile birlikte partililer ve vatandaşlar katıldı.

    Milletvekillerinin görüşlerini yansıtan Suzan Şahin, Hatay Valiliği'nin resmi internet sayfasındaki güncel resmi verileri ve DSİ'nin, valiliğe yaptığı sunumları temel alarak görüş bildirdiklerini kaydetti.

    Baraj-doluluk
    © AA /
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    Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre Şahin, "Resmi kurumlarımız İskenderun Pirinçlik Göleti'nin bitiş tarihini 30 Ekim 2019, Samandağ Çökek Göleti'nin öngörülen proje bitiş tarihini 14 Nisan 2019, Altınözü Altınkaya Göleti'nin bitiş tarihini 31 Aralık 2019, Ballıöz Göleti'nin bitiş tarihini 19 Kasım 2019 olarak belirtmiş" diyerek projelerin resmiyette hala devam ettiğini ifade etti.

    'BU MİLLETE YALAN SÖYLEMEKTİR'

    Tahtaköprü Barajı'nın bitiş tarihinin 30 Aralık 2019 olduğunu da sözlerine ekleyen Suzan Şahin, "Karaçay Barajı'nın ikmal işinde baraj içinde su kaçağı var. İçme suyu isale hattı ikmal iş, yüzde 76 oranında yapılmış. Bu sorunlara rağmen baraj 27 Kasım 2017'de açıldı. Reyhanlı Barajı'nın öngörülen bitiş tarihi 5 Nisan 2020 olarak belirlenmiş. Ancak baraj seti çalışmalarında yapılan eksik ve hatalı malzeme kullanımı neticesinde setin su geçirmezlik özelliği sağlanamamıştır. Bunun olması için 80 metre daha genişletilmesi için tekrar ihaleye çıkılmış. Bu durumdan dolayı büyük zarar iddiaları var" diyerek bitmeyen barajın bitmiş gibi gösterilmesinin ‘ millete yalan söylemek' olduğunu belirtti.

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
    © Fotoğraf : İHA
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    Ayrıca Amik Ovası'nın yaklaşık 2 buçuk aydır sular altında olduğunu, 78 bin dekar tarım arazisinin taşkına maruz kaldığını ve 1820 üreticinin Tahtaköprü Barajı'nda yapılan yükseltme faaliyetlerinden dolayı mağdur olduğunu ifade eden Suzan Şahin, bunun izlenen yanlış politikalar sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

    'SAMANDAĞ ÇÖKEK'TEKİ BARAJ DEĞİL GÖLETTİR ONUN DA YAPIMI BİTMEMİŞTİR'

    "Yandaş haber kanalında Samandağ Çökek Barajı olarak gösterilen yer aslında küçük bir sulama göletidir. Yapımı halen devam etmektedir" diyen Şahin, "Erdoğan'ın İskenderun mitinginde Pirinççik Barajı olarak söylediği yer de aslında küçük bir sulama göletidir. İhalelerde de gölet olarak geçmektedir. Yapımı hala devam etmektedir" ifadesini kullandı.

    Yine aynı haber kanalının Kırıkhan Kurtlusoğuksu Barajı olarak gösterdiği yerin de gölet olduğunu ve ihalelerde böyle geçtiğini açıklayan Suzan Şahin, yapımı tamamlanan tek göletin bu olduğunu belirtti.

    Etiketler:
    açıklama, fotoğraf, gölet, Baraj, Hatay Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Suzan Şahin, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Hatay, Türkiye
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