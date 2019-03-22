Kılıçdaroğlu: AKP Yavaş'a teklif götürürken iyiydi, reddetti diye her türlü çirkeflik sergileniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'ın sorularını yanıtladı.
Takan'ın devamında yönelttiği sorular ve Kılıçdaroğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
- 1 Nisan'da nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz?
Halk demokrasiye sahip çıktı mesajının verilmesi çok önemlidir. Çünkü belediye başkanlığı yerel yönetim seçimlerinin baskının yoğunlaştığı, medyanın yüzde 90-95'inin iktidar tarafından yönetildiği bir süreçten geçiyoruz. Kendilerine oy vermeyen kesimin terörist ilan edildiği bir süreçte yerel seçime gidiyoruz. Bütün baskı, çarpıtma, iftiralara rağmen Millet ittifakını oluşturan partilerin yerel seçimlerde önemli başarılar elde etmesi, dünyaya bütün baskılara rağmen, Türkiye'de halk demokrasiye sahip çıktı mesajı verecektir. Bu mesajı çok önemsiyoruz.
- Muhalefet kazanırsa erken seçim gündeme gelir mi?
- Mansur Yavaş'a atılan iftiralar…
Mansur Yavaş'a güveniyoruz. Şunu sormak gerekiyor, Mansur bey AKP'den belediye başkanı adayı olmadığı için mi bu kadar büyük iftira atılıyor. Teklif götürürken sorun yoktu, reddetti diye her türlü çirkeflik sergileniyor. İnsanda ar olur, edep olur. Saygınlığı olan, geçmişinde başarılı belediye başkanlığı yapmış ve hizmetlerini yapmış olan bir arkadaşımız. Her Ankaralı'nın saygı duyduğu bir isim. Mansur beye özel bir sempati ve saygı duyuyorlar.
- Tank Palet fabrikası ile ilgili 50 milyon doları nasıl bulacaksınız?
Erdoğan, Tank Palet fabrikasını Katar ordusuna verdiği için, ihalesiz verdiği için, yasadışı verdiği için, kendisine bir gerekçe yaratmak zorunda. Neymiş teknik yenilenme için 50 milyon dolara ihtiyacı varmış da onun için veriyormuşuz Katara. 50 milyon Türkiye Cumhuriyeti için sıradan bir olay. Her an her yerde bu para bulunur. Açsınlar bir kampanya, 50 milyon değil, 100 milyon dolar derhal bulunur. Kampanya açsınlar vatandaşlarımız en geç 3 gün içinde öderler. Bütün genel başkanlar bir araya gelir, dünyanın en önemli 5 fabrikasından biri yenilenmesi gerektiği için çağrıda bulunur. 50 milyon dolara ihtiyacımız var herkes versin denir. Hiçbir siyasi partinin genel başkanı buna hayır diyemez. 2 saatte toplarız. Tank palet farikasını aldığı uçak karşılında verdi. Doğruyu söylemiyor, yalan söylüyor. Vatandaşı kandırıyor. Tank palet fabrikasının satılması bir ülkenin namusunun satılması manasına gelir. Dünyanın hangi ülkesinde bir ülke tank palet fabrikasını satmıştır.
Pek çok konu var ama Tank Palet fabrikasının 25 yıllığına verilmesine en büyük itirazı Bahçeli'nin yapması lazım. Nasıl olur da Bahçeli buna itiraz etmez. Ordunun, genelkurmayın görüşü alındı mı Tank Palet fabrikasının Katar ordusuna verilmesiyle ilgili. Normalde ilgili mercilere, bakanlıklara sorarsınız. Devlet geleneğinde bu vardır. Bu görüşün alınıp alınmadığını da bilmiyoruz. Kendisinin 10'a yakın uçağı var, en küçük uçağını satsın, 50 milyon dolardan fazladır. Fabrikanın bütün masraflarını çok rahat karşılar. 10 yerine 9 uçağa binsin.
- Bazı CHP'li belediye Meclis üyelerinin PKK'lı olduğuna dair iddialar…
Belediye meclisi üyelerimizin tamamı CHP'lidir. Zaten tüzüğümüz bunu öngörüyor. Yalan ve iftirayla oy devşirmek istiyorlar. Eğer merak ediyorsa, Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığına sorabilir. CHP üyeleri kimlerden oluşur, rahatlıkla öğrenebilir. Yalandan kim ölmüş, Erdoğan'ın felsefesi bu, maalesef.
- Ekonomik gidişat…
- Yeni Zelanda'da yaşanan vahşi katliam…
Yeni Zelanda'da yaşanan insanlık dışı olayla ilgili Yeni Zelanda milletinin tavrını Ekrem İmamoğlu'nun tavrını ve tutumunu paralel görüyorum. Onlar parlamentonun açılışında İslam din adamlarını çağırarak, Kuran okuttular. Ölenlere rahmet dilediler, saygı duruşunda bulundular. Benzer olayı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yaptı. Ölenler için camide Yasin-i Şerif okudu. Teröristin propagandasını yapan kişinin adı Erdoğan. Oradaki insanlık dışı İslamiyet düşmanı ırkçı bir teröristin olayını bile kendi iç politikasına malzeme etmeye kalktı. Bunlar acı, topluma saygı duymayan iktidar olmak için her yolu mubah sayan bir anlayış. Ahlaktan, inançtan uzak bir anlayış.
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