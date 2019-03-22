Felç olan Rus gencini evlat edinen Gülsüm Anne'nin hikayesi film oluyor

'Ayla' ve 'Müslüm' filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, geçirdiği trafik kazası sonrası yatalak olan Rus gencini evlat edinen Gülsüm Kabadayı'nın (Gülsüm Anne) hikayesini beyaz perdeye taşıyacağını açıkladı.

© AA / Teslime Tosun Gülsüm Anne, Rus Umut'un özel yatak ve elektronik cihazlarını bağışladı

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Mustafa Uslu, 'Gülsüm Anne'nin hikayesinin yayın haklarını satın aldığını duyurdu. Filmin oyuncu kadrosu hakkında da bilgi veren Uslu, Gülsüm Kabadayı'yı da Binnur Kaya'nın oynayacağını söyledi.

Filmin kadrosunda, Taner Ölmez, Genço Özak ve Ahmet Rıfat Sunday gibi ünlü isimler de yer alacak. Filmin adı da 'Bir Umut' olacak.

HİÇ TANIMADIĞI GENCİ EVLAT EDİNMİŞTİ

Antalya'da, trafik kazası nedeniyle getirildiği hastanede tedavi gören kimsesiz felçli genci evine götürerek 10 yıldır fedakarca bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, bütün dünyanın takdirini toplamıştı.

Fiziksel benzerliği ve Rusça sözcüklere tepki vermesinden dolayı Rus olduğu anlaşılan gencin üzerine titreyen Gülsüm Anne, "Evladım" dediği gence Umut ismini vermişti.

Kabadayı, Umut adını verdiği gence yaklaşık 10 yıl boyunca baktı. Fedakarlığıyla dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Gülsüm Kabadayı, birçok kez 'Yılın Annesi' ödülünü aldı, Rusya'da kahraman ilan edildi. Gülsüm Anne'nin 'Umut' ismini verdiği genç geçen yıl hayatını kaybetmişti.