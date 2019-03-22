Arınç: 'Hık mık' demeden Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz

Manisa'da bir programa katılmak üzere Kula ilçesine gelen Arınç, belediye başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti.

Çok yakın bir aile dostunun çocuklarının düğününe katılmak amacıyla Manisa'ya geldiğini belirten Arınç, bu dönem Manisa'nın iki evladı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bekir Pakdemirli'nin bakanlık yaptığını dile getirdi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un güzel fikirlerle, projelerle yola çıktığını ifade eden Arınç, "Kula için en önemlisi hayata geçirilen 1700 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası projesiydi. Manisa'da partilerinden ayrılarak başka partilerden aday olarak çıkanlar da var. Bunlar için de bir şey söylemiyorum. Herkes kendisine yakışanı yapar. Biz kendi işimize bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisine düşen ise böyle güzel adaylarla devam etmek" diye konuştu.

Herkesin sandık başına gitmesini isteyen Arınç, "Hık mık demeden, sağa sola bakmadan, 'öyle mi böyle mi' demeden Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" dedi.