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14:13 23 Mart 2019
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    Binali Yıldırım

    Yıldırım: Ekonomik krizden çıkmanın yolu, İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (831)
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İnşallah sizin desteğinizle göreve gelirsek, bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor. İstanbul'da gencimize daha çok iş bulmaktan geçiyor" dedi.

    Yıldırım, Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen "Bayburtlular buluşuyor" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Bayburtlularla İstanbul'da destan yazacaklarını söyledi.

    Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ama hemşehrilerini görünce yorgunluklarının kalmadığını belirten Yıldırım, terörle mücadelenin Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.

    Yıldırım, "Terörle mücadelede o dönem aldığımız kararlarla çok güzel işler yaptık. Ne dedik 'terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız', şimdi artık çıktı mı bölücü terör örgütü? Evelallah" dedi.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
    © AA / İslam Yakut
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    'KRİZDEN ÇIKMANIN YOLU'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülke için çok güzel işler yaptıklarını belirten Yıldırım, "Bu topraklarda kader birliği yaptık. Türkü de, Kürdü de, Lazı da, Alevisi de, Sünnisi de hep birdir, bu milletin aziz evlatlarıdır. Yeter ki bu devletimiz için beraber çalışalım. İnşallah sizin desteğinizle göreve gelirsek, bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor. İstanbul'da gencimize daha çok iş bulmaktan geçiyor. 16 yıllın tecrübesini kullanarak, İstanbul'u dünyanın sayılı şehirleri arasına kurmaya karar verdik" diye konuştu.

    '5 YILDA 500 BİN GENCE İŞ İMKANI'

    Yıldırım, daha sonra Avcılar'daki Denizköşkler Toplantı ve Davet Salonu'nda "Binali Yıldırım gençlerle buluşuyor" etkinliğine katılarak, gençlerin sorularını yanıtladı.

    Yıldırım, belediye başkanı seçilirse 5 yıl içinde İstanbullu 500 bin gence iş imkanı sunacaklarını belirterek, kimilerini kuracakları teknoloji üslerinde istihdam edeceklerini, kimilerine ise yatırım yapacak büyük firmaların şirketlerinde iş imkanı sunacaklarını anlattı.

    Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 500 kişinin çalışacağını ifade eden Yıldırım, istihdam edecekleri gençleri İBB'de değil, farklı şirketlere yerleştireceklerini söyledi.

    Yıldırım, gençlere sorduğu, "Geçen hafta açılışı yapılan Gebze-Halkalı banliyö tren hattına bineniniz var mı?" sorusuna, "Evet" yanıtını alınca, "Onu da ben yaptım" şeklinde espri yaptı.

    "En sevdiğiniz cami hangisi?" sorusuna Yıldırım, Sultanahmet Camisi cevabını vererek, Sultanahmet Camisi'nin kendisini çok etkilediğini belirtti.

    Binali Yıldırım
    © AA /
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    'BU KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

    Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi konusundaki bir soru üzerine ise Yıldırım, şunları kaydetti:

    "Ben de kredi aldım sizin gibi. Bu kredilerin kısa vadede ödenmesi sorun oluyor doğru. Ben de ilk başta ödemedim, sora cezalı ödemek zorunda kaldım. Bu konuda talepler yoğun. Ben şunu söyleyeyim size, bu işin takipçisi olacağım ve elimden geleni yapacağım. Bu belediye başkanının yapacağı bir şey değil, Ankara ile alakalı. 'Ankara, Ankara duy sesimizi' diyeceğim."

    İstanbul'da tarihi eserlerin korunmasına ilişkin bir sorusuna karşılık Yıldırım, "Kadim İstanbul ve Hazineler Hazinelerimizdir diye iki projemiz var. Bu projeler kapsamında tarihi eserleri, yapıları koruyacağız ve birçok yeri inanç turizmine açacağız" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (831)
    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, Ekonomik kriz, AK Parti, Binali Yıldırım, Yeşilköy
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