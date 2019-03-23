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21:27 23 Mart 2019
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

    CHP'li Özel: Erdoğan istiyor diye onun dediklerine düşman olacak değiliz

    © AA / Sezgin Pancar
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (837)
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan istiyor diye onun dediklerini söyleyecek, onun dediklerine düşman olacak, onun istemediklerine selam vermeyecek değiliz. Biz, CHP olarak Mersin'in AK Parti'lisini de MHP'lisini de İYİ Parti'lisini de HDP'lisini de bağrımıza basıyoruz. Hepsi bizim için kıymetli insanlardır" dedi.

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    Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile geldiği Mersin'de, partisince merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Konuşmasında, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ile CHP Yenişehir Belediye Başkan adayı Abdullah Özyiğit'e destek isteyen Özel, iki ismin de kenti kalkındıracak projeler hayata geçireceğini söyledi.

    Özel, AK Parti ve MHP'nin, geçmiş seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri tutmadığını dile getirerek "Emeklilikte yaşa takılanlara söz verdiler. AK Parti'nin yanına geçen, sarayın sözünden çıkmayan, sarayın bekçileri yüzünden emeklilikte yaşa takılanlar yüzüstü kaldılar" diye konuştu.

    'GÖÇMEN DÜŞMANLIĞI ÜZERİNE SİYASET KURMAYIZ'

    Doların ve faizlerin düşürülmesi konusunda başarısız olunduğunu belirten Özel, hükümetin 'beka' söylemiyle korku siyasetine sarılmaya başladığını ifade etti. Özel, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılara da değinerek "CHP, sosyal demokratlar olarak bir Suriyeli nefreti ya da bir göçmen düşmanlığı üzerine siyaset kurmayız, kurmuyoruz. Ege'nin denizinde boğulan o 4 yaşındaki bebeği unutmadık, unutmuyoruz. Biz, göçmene değil, göçmen yaratan politikacılara, siyasete sonuna kadar karşıyız. Bunu herkes böyle bilsin"

    'AK PARTİLİLERİ DE, MHP'LİLERİ DE, HDP'LİLERİ DE BAĞRIMIZA BASIYORUZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan: CHP'ye, HDP'ye gönül veren kardeşlerim acaba bunlara bu seçimde oy verecek mi?
    Her kesimden insana hizmet götüreceklerini belirten Özel, şöyle konuştu: "Sürekli bir kutuplaştırma, ötekileştirme, şeytanlaştırma siyasetinin içerisindeyiz. Her gece Türkiye'nin en kudretli ve en çok sesini duyuranları, olur olmaz şeyler söyleyerek terör örgütlerinin reklamını yapıyorlar. Bunun bizim siyasetimizde veya bir başkasında hiçbir etki yaratacağını kimse düşünmesin ama Tayyip Erdoğan istiyor diye onun dediklerini söyleyecek, onun dediklerine düşman olacak, onun istemediklerine selam vermeyecek değiliz. Biz, CHP olarak Mersin'in AK Parti'lisini de MHP'lisini de İYİ Parti'lisini de HDP'lisini de bağrımıza basıyoruz. Hepsi bizim için kıymetli insanlardır."

    Ağbaba da CHP'li adaylara destek istediklerini ifade ederek "Mersin'i sadece Çukurova'nın, Akdeniz'in değil Türkiye'nin, Orta Doğu'nun yıldızı, Türkiye'nin en güzel kenti yapacağımıza söz veririz." dedi.

    Seçer ve Özyiğit de birer konuşma yaparak projelerini anlattı.

    Özel ve Ağbaba, CHP Silifke İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası açılışına da katılarak CHP Silifke Belediye Başkan adayı Mustafa Turgut'a destek istedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (837)

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    Etiketler:
    Halkların Demokratik Partisi (HDP), CHP, Özgür Özel, Mersin, Türkiye
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