CHP'li Özel: Erdoğan istiyor diye onun dediklerine düşman olacak değiliz

Özel, AK Parti ve MHP'nin, geçmiş seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri tutmadığını dile getirerek "Emeklilikte yaşa takılanlara söz verdiler. AK Parti'nin yanına geçen, sarayın sözünden çıkmayan, sarayın bekçileri yüzünden emeklilikte yaşa takılanlar yüzüstü kaldılar" diye konuştu.
'GÖÇMEN DÜŞMANLIĞI ÜZERİNE SİYASET KURMAYIZ'
Doların ve faizlerin düşürülmesi konusunda başarısız olunduğunu belirten Özel, hükümetin 'beka' söylemiyle korku siyasetine sarılmaya başladığını ifade etti. Özel, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılara da değinerek "CHP, sosyal demokratlar olarak bir Suriyeli nefreti ya da bir göçmen düşmanlığı üzerine siyaset kurmayız, kurmuyoruz. Ege'nin denizinde boğulan o 4 yaşındaki bebeği unutmadık, unutmuyoruz. Biz, göçmene değil, göçmen yaratan politikacılara, siyasete sonuna kadar karşıyız. Bunu herkes böyle bilsin"
'AK PARTİLİLERİ DE, MHP'LİLERİ DE, HDP'LİLERİ DE BAĞRIMIZA BASIYORUZ'
Ağbaba da CHP'li adaylara destek istediklerini ifade ederek "Mersin'i sadece Çukurova'nın, Akdeniz'in değil Türkiye'nin, Orta Doğu'nun yıldızı, Türkiye'nin en güzel kenti yapacağımıza söz veririz." dedi.
Seçer ve Özyiğit de birer konuşma yaparak projelerini anlattı.
Özel ve Ağbaba, CHP Silifke İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası açılışına da katılarak CHP Silifke Belediye Başkan adayı Mustafa Turgut'a destek istedi.
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