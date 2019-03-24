Kılıçdaroğlu: Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım

İstanbul Maltepe'de konuşan ve tapu sorununa değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal olmak için dürüst, namuslu adam olmak lazım, hırsız olmamak lazım. Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi savunmak lazım. Kolay mı Bay Kemal olmak, kolay değil" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Maltepe Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri tapu dağıtım töreninde konuştu.
Kartal'ın tapu sorununu çözdüğü, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da uzun mücadelelerin ardından bunu gerçekleştirdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bugün benim hayatımın en güzel günlerinden birisi vatandaşlarımızın tapu sahibi olması. Tapu sahibi vatandaşlarım değişik partilere oy verebilirler, hiçbir zaman 'Neden o partiye oy verdin?' diye hiç kimseye özel bir suçlama getirmedim, herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duydum" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için irade, kararlılık, ülke sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Tapu sorunu çözülmüyor yıllardır. Bakmayın siz Maltepe'de, Kartal'da çözüldü. İstanbul'da 1.5 milyon vatandaşın tapu sorunu var. Oturdukları evlerin tapusu olmayan sayısı büyük bir metropol gibi. 1.5 milyon kişi yıllardır o evlerde oturuyor. Çözülmesi lazım. 25 yılda çözülmüyorsa, çözmeyenlerde bir sorun var, irade eksikliği var. Maltepe, Kartal çözüyorsa, 1.5 milyon tapusu olmayan evde yaşayan İstanbul'da anakent belediyesi çözmüyorsa, sorun çözmeyendedir. Bu nedenle biz Ekrem İmamoğlu'na güveniyoruz. İmamoğlu'nun ilk söylediği şeylerden birisi de '1.5 milyon hanenin tapu sorununu çözeceğiz.' Çözülmeyen, kangren olan sorunları çözeceğiz ki vatandaşın da siyaset kurumuna güveni artsın."
Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm sorununa işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Fikirtepe'de insanlar sürüldüler. Büyük binalar yapıldı. Şimdi ortada ne müteahhit var ne daire ne oturacak yer var. Burada insanlar yaşıyordu ve bu insanların çoğu da AK Parti'ye oy veriyordu. Yazık, günah değil mi bu insanlara? Bu insanların hakkını kim savunuyor? Ben savunuyorum, Kadıköy Belediye Başkanı savunuyor, Ekrem İmamoğlu savunuyor. Kentsel dönüşümde yaratılan rantı hak edenler bu vatandaşlarımız, rant onlara ait. Kentsel dönüşüm olsun, yeşil alan, parklar, kreşler olsun ama bu insanları niye süreceksin? 'Ömrüm burda geçti' diyor vatandaş. Ekrem Beyin projelerinden birisi, kentsel dönüşümde garantör büyükşehir belediye başkanı olacak. Benzerini İzmir'de yaptık."
Her evde bereketin, huzurun olduğu bir Türkiye arzuladıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Kavgasız, siyasette hizmet yarışının olduğu, iftiranın olmadığı bir Türkiye… Her türlü iftira yapılıyor bize. Bir vatandaş var ben olmasam söyleyeceği hiçbir laf yok, sürekli 'Bay Kemal.' Bay Kemal olmak güzel, ne var Bay Kemal'de. Bay Kemal olmak için dürüst, namuslu adam olmak lazım, hırsız olmamak lazım. Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi savunmak lazım. Kolay mı Bay Kemal olmak, kolay değil. Biz, onlar gibi değiliz, onlar gibi asla olamayız. Kul hakkına saygı gösteririz, her vatandaşın boğazından helal lokma geçsin isteriz, devletin hazinesine el uzatmayız, vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa veririz."
Kılıçdaroğlu, "Geçmişte hangi partiye oy vermişse vermiş, eyvallah ama bu sefer İstanbullulardan görev bekliyorum. 25-30 yıldır yönetiyorlar, İstanbul'un hangi sorunu çözdüler? Hiçbir sorunu çözmediler ama cep sorununu çözdüler onu biliyorum" dedi.
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