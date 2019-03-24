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15:49 24 Mart 2019
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    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası

    3 büyükşehir için seçim bahisleri açıldı

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (853)
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    Yerel seçimlere sayılı günler kala Türkiye’deki belediye başkanlığı seçimleri, yabancı bahis şirketlerinin radarına girdi. Buna göre İzmir'de Soyer, İstanbul'da Yıldırım önde. Ankara'da ise Özhaseki ve Yavaş'ın şansı eşit görülüyor.

    Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre yabancı kullanıcıların oynayabildiği sitelerde Ankara, İstanbul ve İzmir için bahisler açıldı. Risk yöneticilerinin anketlere ve saha çalışmalarına bakarak yorumladığı oranlara göre en yüksek olasılık, Millet İttifakı'nın İzmir Adayı Tunç Soyer'in başkan seçilmesi.

    İzmir seçimlerinde Soyer 1.25 oran ile favori gözüküyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Nihat Zeybekci ise 3.75 oran ile sürpriz durumunda.

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    Seçime 10 gün kala anket şirketlerinden açıklamalar
    Ankara'da ise seçimler başa baş gidiyor ve bahis şirketleri Mansur Yavaş ile Mehmet Özhaseki'nin şansını eşit görüyor. Yabancı bahis şirketleri Ankara seçimleri için Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'a ve Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki'ye 1.85 oran verdi. İki adaya da aynı oran belirlendi, eşit şansları olduğu öngörüldü. Buna göre Yavaş'a veya Özhaseki'ye 100 TL yatıran bir kişi, adayının seçilmesi halinde 185 TL kazanacak.

    İstanbul seçimlerinde ise bahis şirketleri Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın seçilmesi olasılığını yüksek görüyor. Yıldırım'ın oranı 1.45 olurken, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun oranı ise 2.55. Yani Yıldırım'ı seçen bir bahisçi, Yıldırım'ın kazanması halinde 100 TL'ye 145 TL kazanıyor. İmamoğlu'nda ise aynı miktar için kazanç 255 TL olacak.

    Yabancı kullanıcıların Türkiye yerel seçimlerine bahis oynamaları halinde oranlar düşüp yükselebiliyor. Ancak şimdiye kadar herhangi bir adayın oranında değişiklik yaşanmadı.

     

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (853)
    Etiketler:
    Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Binali Yıldırım, Nihat Zeybekci, İstanbul, İzmir, Ankara
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