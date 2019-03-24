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18:29 24 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan- Yenikapı

    Erdoğan Yenikapı mitinginde: Ey finans sektörünün içinde olanlar provokatif eylemlere giriyorsanız bedelini çok ağır ödeyeceksiniz

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (855)
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Yenikapı'daki mitingde kürsüye çıktı.

    Kürsüye Kayahan'ın 'Bir Aşk Hikayesi' isimli şarkısı ile çıkan Erdoğan şarkıya eşlik de etti. Ardından 1 saatlik konuşmasına başlayan Erdoğan'ın öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

     

    * Marmaray'ıyla, Avrasya Tüneli'yle, Boğaz'a gerdanlık gibi dizilen köprüleriyle kıtaları birleştiren İstanbul. Üzerine şiirler yazılan, resimler yapılan ve bağrında nice sanatçıları barındıran İstanbul. Sizleri aşk ile selamlıyorum İstanbul.

    * Yenikapı bugün bir başka güzel. Elhamdülillah gözümüzün görebildiği kadarıyla muhteşemsin İstanbul. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul'u. İşte böylesi bir iman, aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. İşte böylesi bir azim, asırlarca İstanbul'a dünyayı yönettirmişti. 15 Temmuz'un hemen ardından 7 Ağustos'ta yine bu meydanda bir araya gelip, dosta, düşmana birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi göstermiştik. Yenikapı ruhu, İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır.

    * Bugün Sayın Bahçeli ile AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimle, Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapıda'yız. Şu anda aldığım resmi rakam, 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk, tek gönül olduk, bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk.

    * Cumhur İttifakı sadece iki partinin değil, tüm Türkiye'nin, tüm milletin ittifakıdır. Böyle olduğu için de Türkiye'yi hedef alan herkes, Cumhur İttifakı'na saldırıyor. İçeriden ve dışarıdan ne yaparlarsa yapsınlar boş. Biz milletimizle birlikte Allah'ın izniyle, bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı bu şehri, kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz.

    * Şimdi öyle bir ses verelim ki İstanbul'un tüm ilçelerinden, mahallerinden, hanelerinden duyulsun ama dünya da duysun.

    * Ey İstanbul, 31 Mart'ta İstanbul'u daha da yükseltmek için Cumhur İttifakı'nın yanında yer almaya var mısın? Ey İstanbul 31 Mart'ta gözleri hala sende olanlara cevaplarını vermeye hazır mısın? Ey İstanbul, 31 Mart'ta hala senin camilerinden, minarelerinden dalga dalga yayılan ezanlarına, göklerinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağına tahammül edemeyenlere mesajını vermeye hazır mısın? Ey İstanbul, 31 Mart'ta İstanbul'un yönetimini değil, ülkemizin ve milletimizin kazanımlarını hedeflerini derslerini veremeye hazır mısın? Ey İstanbul 31 Mart'ta seni aşkla sevip hizmet edenlerle, seni çarpık ittifaklarının manivelası yapmak isteyenlerin tefrikini yapmaya var mısın? Maşallah… İşte fethin İstanbul'u bu. İşte üç kıta, 7 iklime hükmeden İstanbul bu. İşte demokrasinin, milli iradenin kalesi İstanbul bu. (Vatandaşların tezahüratları üzerine) Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Hanım kardeşlerimin şu cevvaliyeti var ya, kaleyi içeriden fethedeceğiz, ben buna inanıyorum. Zaten kale içeriden fethedilir.

    * İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız. Ona da hazır mıyız? Öyleyse çok çalışacağız. İşi hafife almayacağız. 15 Temmuz'un kahraman şehri İstanbul, Rabbim hepinizden razı olsun.

    Erdoğan resmi rakamlara göre Yenikapı mitingine 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını söyledi.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan resmi rakamlara göre Yenikapı mitingine 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını söyledi.

    * Ne yaptınız 17 yıl' diyen Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt: Gözü var görmez, dili var söylemez. Niye? Kalpleri mühürlü.

    * (Video gösterimi eşliğinde) Gelelim CHP'nin İstanbul'una… Hava kirliliği, çöp dağları…

    * 25 senede bu şehri çöp, çukur, çamurdan kurtarmaktan kalmadık, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. Nereden nereye…

    * İstanbul'un 2040 yılına kadar su sıkıntısı yok. Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın.

    * İstanbul gibi bir şehre rastgele isim yakışmazdı. Bunun için İstanbul'a Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik.

    * İzmir'de rastgele, üzerinde birçok spekülasyonun olduğu ismi aday yaptı. Terör örgütüyle el ele, geçmişi kirli.

    * Bay Kemal'a 5 koyun verin, inanın kaybedip gelir.

    * Yassıada, merhum Menderes'in idam kararı burada verildi. Ama şimdi buradan dünyaya barışın kararları, özgürlük mücadelesinin kararları verilecek. Onun için biz buraya; Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismini veriyoruz.

    * "Doldurun" diyenlere inat, Haliç'i temizledik.

    * Bay Kemal, senin adayın AK Partili belediyelerde kültür anat merkezi yok diyor, sen aday tanıtımını bile Haliç Kongre Merkezi'nde yaptın.

    * Bunların işi gücü yalan ve iftira. Muhsin Ertuğrul onun yanında Harbiye Kongre Merkezi'ni yaptık. Bu zeka, plan, proje meselesi. Çalışırsan, düşünürsen olur.

    * Temelini attık nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa bir zamanda bitireceğiz. Sizin yaptığınız gibi bir Atatürk Kültür Merkezi yapmıyoruz. Dünyada gıpta edilecek, parmakla gösterilecek çok işlevsel bir merkez. Herhalde bitirildikten sonra bir konserimize gelirsin. Biz çağırırız.

    * Ankara'da Külliye'nin içerisinde muhteşem bir opera binamız var. 29 Ekim'de inşallah Fazıl Say'ın orada bir konseri olacak.

    * Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz. Biyoteknoloji Vadisi'nde pek çok katma değerli ürün üretilecek, burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok ürün üretilecek, 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.

    * 3.5 katrilyon lira maliyetle de Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz.

    * Şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracağız.

    * Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız.

    * Tarihi Yarımada'yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız.

    * İstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız.

    * 25 yeni kent meydanı yapacağız.

    * Hedefimiz 2023'e kadar (İstanbul'da) otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır.

    * Toplam 18 alanda seyir terasları oluşturacağız. İstanbul'a 22 yeni müze, 18 kültür merkezi kuracağız. Sarayburnu'nda yolu yerin altına alarak Gülhane Parkı ile denizi birleştireceğiz.

    * Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km'lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız.

    * İstanbul'da bin kilometrenin üzerinde bisiklet yolunu hizmete açacağız.

    * Şehrin her köşesinde, 300 mahalleye 955 kreş açacağız.

    * İstanbul'daki 200 bin engelli kardeşimize hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız.

    * İstanbul'un kuzeyinde yer alan ormanları, şehrin içerisine almak ve bu doğal yaşamı deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık. Vadi tabanlarında gerçekleştirilecek yeşil koridorlar, kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını da içinde barındırmanın yanında afet anında toplanma mekanları olarak da kullanılacak.

    * Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 kilometrelik kıyı boyunca da sanat hattı oluşturacağız.

    * Şu an İzmir aynen Haliç gibi kokuyor. E niye temizlemiyorsun, temizle, senin işin.

    * Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Ey finans sektörünün içinde olanlar kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz.

    * Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenleri sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz.

    * Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (855)
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