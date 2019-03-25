AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Medipol Üniversitesinin Kavacık'taki kampüsünde düzenlenen 'Gençler Soruyor, Başkan cevaplıyor' programında gençlerle sohbet etti.
Prof. Dr. Erdoğan Kunter'in moderatörlüğünü yaptığı programda Yıldırım, gençlerin çeşitli konulardaki sorularına cevap verdi.
Teknoloji konusunda dışarıya bağımlılığın azalması için gençlere çok fazla görev düşeceğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:
'İSTANBUL'A TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİNİ KURUYORUZ'
İstanbul'da eskiye oranla kütüphane sayasında azımsanmayacak nitelikte bir artış olduğunu kaydeden Yıldırım, "Metro istasyonlarında kütüphane kuracağız. İnsanlar, metrodan inerken kitap alacak, okuyup tekrar getirecekler. İstanbul'a Türkiye'nin en büyük kütüphanelerini kuruyoruz. Rami Kışlası en büyük kütüphane olacak. Burada 7 milyon kitap olacak. Bir tanesi de Gümüşsuyu'nda var. Onu Gümüşsuyu Askeri Hastanesiyle birleştiriyoruz. Buraya Atatürk Şehir Kütüphanesi kuruyoruz. Kütüphane işini çok önemsiyoruz. Bir de kıraathaneler da başlı başına kütüphane olarak düzenleniyor. Burada üniversiteye hazırlananlar var. Gençler, toplanıp okuyorlar. Yeterince okuyamıyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un sağlık hizmeti sunma konusunda dünyada 5. il olduğunu anlatan Yıldırım, "Sağlık alanında İstanbul'da ciddi bir kapasitemiz var. İstanbul'da 40 bin yatak var. Bunların çoğu lüks otel statüsünde. Doktorumuz da çok. Bir yandan da siz gençler, yetişiyorsunuz. Yetişmiş sağlık elemanlarının sayısı da arttı. Yakın bir gelecekte sağlıkla ilgili insan sermayesi açığımız kapanacak. Burada muazzam bir potansiyel var. Dünya nüfusu yaşlanıyor. Bu insanların sağlık hizmetine ihtiyacı var. Yakın gelecekte, İstanbul en az 3 milyar dolar bir para elde edebilir. Sadece yabancılardan alacağımız para değil. Bu alanda istihdam da oluşacak. Onun için fuar ve kongre turizminin gelişmesi geliyor" diye konuştu.
'15 TEMMUZ, AKLINI KİRAYA VERENLERİN DÜŞTÜĞÜ SEFALETİN ADIDIR'
Bir öğrencinin "15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında başbakanlık görevi yürüttünüz. O gece yaşadıklarınıza ilişkin bilgi verir misiniz?" şeklindeki bir soruya, Yıldırım, şöyle cevap verdi:
'SEÇİLDİKTEN SONRA YAPACAĞINIZ İLK İŞ NE OLACAK?' SORUSUNA YANIT
"Seçildikten sonra yapacağınız ilk iş ne olacak?" diyen bir gence, Yıldırım, "Beni seçerseniz 10 saat uyuyacağım" diyerek cevap verdi ve şunları söyledi:
Gençlerin, bilişim, teknoloji, yazılı ve yapay zeka konusundaki sorularına muhatap olan Yıldırım, "Yurt dışına gidenler geri dönecek. Belki 30 sene sonra dönecek. Bu süre uzun ama kısaltmak lazım. Türkiye'de iki kuşak var. Birisi siz gençlersiniz ki, sizler dijital yerlisiniz. İkincisi bizleri ki, biz de dijital göçmeniz. 2004'te 'plazadaki gazeteler olmayacak' dediğimde bana güldüler. Ama bu gerçekleşti. Fiber ağlarıyla ülkeyi donatmasaydık, bugün Türkiye'de internet yoktu. Cep telefonlarınız artık sizin yol arkadaşınız gibi. Bu dönüşümü başarmak zorundayız. E-devlet yüzde 70 oranında kullanılmaya başlandı. Bilişimin gücünü artırabiliriz. Ülke için oyun ve eğlence olmadığını, önemli bir katma değer oluşturduğu görebiliriz. Burada çok fazla hızlı ilerleyebiliriz. Gelecek burada. Bunun ustası siz gençlersiniz" değerlendirmesinde bulundu.
Engelli bir öğrencinin 'başkan seçilmesi halinde neler yapacağına' ilişkin sorusuna Yıldırım, "Öncelikle zihinlerdeki engeli kaldıracağız. Gerisi kolay. 'Engelli değilim diyenler' engelli adayıdır. Her an engelli olabilir. Onun için hayatın her iki tarafını da birlikte görmek lazım. Bunun dışında altyapının engellilerin hayatını kolaylaştıracak hale getirmek gerekiyor. AK Parti hükümetleri, engellilere yönelik çok ciddi iyileştirmeler yaptı. Artık engelliler, hayatın her alanında varlar. Sadece kamu kurumda çalışan engelli sayısı 50 bini geçti. Toplumu birbirinde ayırmadan herkese eşit fırsatları vermek lazım. Bunların hayata daha fazla katılımı için yapılacak işler de var" yanıtını verdi.
Soru cevabın ardından, Binali Yıldırım için fahri doktora tevdi töreni düzenlendi. Fahri doktora cübbesini Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Yıldırım'a giydirdi.
Program, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günün anısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a hediye takdim edilmesiyle sona erdi.
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