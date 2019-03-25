Erdoğan: Nike, Ağrı'da fabrika kuracak

31 Mart yerel seçimleri kapsamında mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da seçmenlere 'sandığa gidin' çağrısı yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz ağrır. Ağrı'yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da iyi bir noktaya taşıyacağız.
— Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık Bay Kemal. Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı? İmar barışıyla 18 bin Ağrılı kardeşimizin mülkiyet sıkıntısını çözdük.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'daki mitingde vatandaşlara hitap ediyor https://t.co/THfPK7XrhS— AA Canlı (@AACanli) 25 марта 2019 г.
'BUNLAR SADECE ÇUKUR AÇAR'
— Ağrı'ya iki baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Ağrı'ya doğalgaz geldi mi? Niye? Artık kömürden, o kirlilik, o hava kirliliği yetti. Onun için Erdoğan buna dayanamaz. Doğalgazı buraya da getirdik. Şu anda 81 vilayetimizde doğalgaz var.
'AĞRI'YI ÜLKENİN EN BÜYÜK ET ÜSSÜ YAPACAĞIZ'
— İnşallah önümüzdeki dönemde Ağrı'ya daha büyük hizmetler getireceğiz. Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız.
— Her kim ezanımıza, bayrağımıza, değerlerimize, İstiklal Marşı'mıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır, evlatlarımızın geleceğini karartmaktır.
— HDP İstiklal Marşımızın düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında 1 tane Türk bayrağı göremezsiniz. Onun için 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine akıllarınca ipotek koyduğunu sanıyor.
— Seçimden sonra pişman olmamak için sandığa gitmeli ve oyumuzu kullanmalıyız. Pazar günü mutlaka oy vermek üzere sandık başına gitmeliyiz. Kullanılmayan her oy aslında başkalarının tercihlerine teslim olmaktır.
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