İmamoğlu: Keşke birkaç kanal daha fazla olsa, merkez medya diye bir şey kalmadı

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "İyi cümleler ve gerçekler. Gerisi boş, keşke birkaç kanal daha fazla olsa. Merkez medya diye bir şey kalmadı. 70-80 yıllık markaların ismini kullanarak kötüleme karalama işleri yapıyorlar" dedi.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

"Kırgınlık meselesi karşımıza çıkıyor ama oylarını esirgemesinler. Burası İstanbul, dünya kenti. İstanbul deyince bazı coğrafyalar titriyor. Bizler emanetçiyiz gelecek nesle teslim edeceğiz. Bunları anlattıkça karşı taraftakiler eridi" diyen İmamoğlu'nun, devamında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

- İyi cümleler ve gerçekler. Gerisi boş, keşke birkaç kanal daha fazla olsa. Merkez medya diye bir şey kalmadı. 70-80 yıllık markaların ismini kullanarak kötüleme karalama işleri yapıyorlar. Niye yüzünüz kızarsın yapmayın etmeyin. Vatandaş gerçeği görüyor.

— 500 bin çocuğumuza eğitim destek paketi hazırladık. İnanın çok basit bütçeler. Sofra destek paketi kurguladık. Suda indirime gittik. Bugün yoksulluk var işsizlik var. Seferberlik yapacağız. Bir yandan da üretimi destekleyeceğiz, Trakya'ya Güney Marmara'ya..

— İyilikte yarışırsanız toplum da yarışacak üretecek. Enerjik toplumu harekete geçirmenin yöntemi iyilikten geçer.

— Hollanda'dan getirilen araçlar İstanbul'un eğimli coğrafyasına ayak uyduramadılar. Metrobüste magabüste yerel üretim var. İnanılmaz.

​- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu var. Bütçesi Sayıştay tarafından denetleniyor ama iştirakleri denetlenmiyor. Biz de dedik ki iştiraklerini uluslararası şirketler aracılığıyla denetlettireceğiz.