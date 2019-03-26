Yıldırım'dan 'İstanbul'da ulaşım 24 saat olacak mı?' sorusuna yanıt

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, "İstanbul'da ulaşım 24 saat olacak mı?" sorusuna "Gece saatlerinde ihtiyaç olan hatlarda araçlar devam edecek" yanıtını verdi.

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Habertürk'te Sevilay Yılman'ın sorularını yanıtladı.

"İstanbul bizim evimiz, işimiz, ortak geleceğimiz" diyen Yıldırım, "Dolayısıyla İstanbul aynı zamanda Türkiye'yi ekonomik olarak sırtında taşıyan bir şehir. Daha güzel bir gelecek, daha mutlu bir yaşam ve parmakla gösterilen bir şehir görmek isteyen her İstanbullu bana oy verecektir diye umuyorum" ifadesini kullandı.

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Yılman'ın devamında yönelttiği sorular ve Yıldırım'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Binali Yıldırım adaylıkta isteksiz mi?

Kimse bana istemediğim bir şeyi yaptıramaz. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne istekliyim, bunun için de çok iyi hazırlandım. Bu yavaş konuşmamı isteksiz olduğumu sananlar varsa, bu benim fıtratım. Yaptıklarıma bakarlarsa, konuşmam gibi olmadığını göreceklerdir. Memleketin her köşesine elimiz değdi, İstanbul'a da yaptık ama daha fazlasının yapılması lazım.

- Bakanlığınız döneminde İstanbul için yapamadığınız proje var mı?

Yok, fazlası var eksiği yok. Ama belediye başkanlığım döneminde yapacağımız çok şey var. Trafik İstanbul'un çilesi. Çile olmaktan çıkaracağız. Otoparkla ilgili sorunlar var. Bunun çözümü mümkün. Trafik her zaman olur ama İstanbulluların bilmesini istiyorum, benim projelerim hayata geçtiğinde trafik devamlı akacak.

- İstanbul'da ulaşım 24 saat olacak mı?

Gece saatlerinde ihtiyaç olan hatlarda araçlar devam edecek.

© AFP 2019 / Adem Altan EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı

Çevre hassasiyeti gittikçe artıyor. Çevrenin korunması adına uygulamaları hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Elektrikli otobüslerde de yerli teknolojiye hakim olmayı önemsiyoruz.

- Toplu taşıma araçlarının emniyet şeridi kullanımı…

Bu ihtiyaca göre düzenlenebilir. Artısı, eksisi var. Emniyet şeridinin acil durumlara karşı açık olması lazım. Şerit sayısı müsaitse gözden geçirilebilir.

- Silivrikapı Surları yanındaki gecekondular…

Tarihi yarımadayı, surların etrafındaki o uygun olmayan yapıları gözden geçireceğiz. Oradakilerin hakları zayi olmadan tarihi, orijinal yapısına göre yeniden düzenlenecek. Bu hazineyi İstanbul'a gelen herkese göstereceğiz.

- Otopark sorunu…

Bundan sonra yapılacak otoparkı olmayan binaların yapımına izin verilmeyecek.

- Nereye yerleşeceksiniz?

İstanbul'dan hiç ayrılmadık ki yerleşelim. Ankara'ya gittim geldim. Bana her şeyi veren İstanbul. Hangi semt olursa olsun, İstanbul'un sade bir semti bile bir ömre bedel.

İlk yerleştiğim semt Tarlabaşı. Geçen gün yaşadığım yeri gördüm. Hoş bir şey oldu.

- İstanbul'un etnik yapısı…

İstanbul Türkiye'nin özeti. Hizmette siyaset olmaz. Hizmet insan içindir. Biz de insana hizmet etmeye talibiz. Şu kaldırımda yürüyenlerin kime oy verdiğine bakmam. İnsanlara her türlü hizmeti vermek benim en önemli prensibimdir. Siyasi hayatım boyunca hep bunu yaptım, bundan sonra da yapacağım.

- Seçime giderken siyasi ortam…

Şu an biz İstanbul'un geleceğini seçiyoruz. Daha çok yeşil alan yapacağız, otopark trafik sorununu çözeceğiz, insanlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Bunun neresi yanlış. Benim dediğime baksınlar. Biz İstanbul'un adayını seçeceğiz. Kimin ne dediğinden biz ne diyoruz o önemli.

Ben işime bakarım, projelerimle yarışım. Arkadaşımız kendi projelerini anlatıyor. Sonunda İstanbullular karar verecek. Birkaç gün içinde bir karar verilmiş olacak. Verilen karar umarım İstanbullular için hayırlı olur.

- Seçimlere ilişkin son görüşleri…

İstanbullu 10.5 milyon seçmen sandığa gidecek. Benim talebim, geleceklerine karar verecek, oylarını kullansınlar. Mutlaka tercihlerini yapsınlar. Bu demokrasinin güzelliğidir. Güzel bir katılım olsun. 'Ben İstanbul için sözümü söyledim' diye düşünsün.