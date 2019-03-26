Elektrik ve doğalgaz fiyat verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının temmuz-aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğalgaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

KONUTLARDA KULLANILAN 1 KİLOVATSAAT ELEKTRİK İÇİN ORTALAMA 55.2 KURUŞ ÖDENDİ

© Fotoğraf : DHA Elektrik Mühendisleri Odası: Elektrikte de tanzim satış uygulaması olsun

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 55.2 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler geçen yılın ikinci yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin altında ortalama 55.3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 53.8 kuruş ödedi.

SANAYİDE 1 KİLOVATSAAT ELEKTRİK İÇİN BU DÖNEMDE ORTALAMA 44.1 KURUŞ ÖDENDİ

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 44.1 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 48.5 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 41.8 kuruş ödeme yaptı.

KONUTLARDA 1 METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN ORTALAMA 144.3 KURUŞ ÖDENDİ

© AFP 2019 / İran: Türkiye daha fazla doğalgaz almak istiyor

Söz konusu dönemde konutlarda 1 metreküp doğalgaz için ortalama 144.3 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğalgaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 146 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 143 kuruş ve 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 145.5 kuruş ödeme yapıldı.

SANAYİDE 1 METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİMİNE BU DÖNEMDE ORTALAMA 149.6 KURUŞ VERİLDİ

Sanayide 1 metreküp doğalgaz tüketimine bu dönemde ortalama 149.6 kuruş verildi. Aynı dönemde nihai kullanıcı doğalgaz fiyatlarına bakıldığında tüketiciler, en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğalgaz için ortalama 140.2 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 376 bin metreküp üstü) ise ortalama 149.1 kuruş ödedi.