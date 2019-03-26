Elektrik ve doğalgaz fiyat verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının temmuz-aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğalgaz fiyat istatistiklerini açıkladı.
KONUTLARDA KULLANILAN 1 KİLOVATSAAT ELEKTRİK İÇİN ORTALAMA 55.2 KURUŞ ÖDENDİ
SANAYİDE 1 KİLOVATSAAT ELEKTRİK İÇİN BU DÖNEMDE ORTALAMA 44.1 KURUŞ ÖDENDİ
Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 44.1 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 48.5 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 41.8 kuruş ödeme yaptı.
KONUTLARDA 1 METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN ORTALAMA 144.3 KURUŞ ÖDENDİ
SANAYİDE 1 METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİMİNE BU DÖNEMDE ORTALAMA 149.6 KURUŞ VERİLDİ
Sanayide 1 metreküp doğalgaz tüketimine bu dönemde ortalama 149.6 kuruş verildi. Aynı dönemde nihai kullanıcı doğalgaz fiyatlarına bakıldığında tüketiciler, en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğalgaz için ortalama 140.2 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 376 bin metreküp üstü) ise ortalama 149.1 kuruş ödedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)