Giresun Adli Tıp Kurumu, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili rapor hazırladı: Yüksekten düşmeye bağlı travma

Anadolu Ajansı'nın Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 12 Nisan 2018'de yaşanan olayla ilgili soruşturma, her türlü ihtimal değerlendirilerek sürdürülüyor.
Okul çantası evinin çatısında bulunan Vatan'ın ayakkabısının alt kısmında beyaz çimento veya alçıya benzer izlere rastlanırken, söz konusu lekelerin binanın çatısındaki çimento torbasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için olay yerinde keşif yapıldı. Keşif sonrası teknik bilirkişi raporunda, Vatan'ın çatıdan atlaması halinde olay günü yaralı bulunduğu yere düşebileceği belirtildi.
'YARGI VE KAMUOYU YANLIŞ YÖNLENDİRİLMEK İSTENDİ'
Ölüm olaylarında yasalar gereği sadece Adli Tıp Kurumlarının rapor düzenleme yetkisi bulunması nedeniyle Rabia Naz hakkında resmi bir görevi olmadığı halde bilirkişi raporu düzenlediği tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.
'GENEL BEDEN TRAVRAMASINA BAĞLI İÇ ORGAN YARALANMASI'
Otopsi işlemleri Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan Rabia Naz Vatan hakkında Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan rapor ise ocak ayında tamamlandı.
Raporun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu olgunun ölü muayene ve otopsi işlemleri sırasında saptanan travmatik değişikliklerin yara yeri ve özellikle dikkate alındığında yeniden canlandırma işlemi oluşması mümkün lezyonlar da dahil olmak üzere iç organ yaralanmalarının her iki durumda da meydana gelebileceği, trafik kazası şeklinde görülen genel beden travmalarıyla görülmesi beklenen birincil ve ikincil lezyonlar, diz altı bölgede tipia ve fibula kemiklerinde, tampon kırıkları, eşitli ekimozlar gibi tipik lezyonların tespit edilmemiş olması, özellikle ayak bileklerinde ciltte yırtılma şeklinde hasara yol açan açık kemik kırıkları, femur boyun kırığı, pelvis kırıkları ve lomber vertebrada kompresyon kırığı ve medulla spinalis hasarı gibi yüksekten düşmeye bağlı travmalara ait tipik lezyonların görülmesi sebebiyle Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği kanaatini bildirir rapordur."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)