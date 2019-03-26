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14:45 26 Mart 2019
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    konut, İstanbul

    Yabancı vatandaşlar en çok İstanbul’dan konut aldı

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye'de geçen yıl yabancı uyruklu vatandaşlara 39 bin 663 adet konut satışı oldu. Yabancılara yapılan satışlar bir önceki yıl ile kıyaslandığında, yüzde 78.4 oranında artışa geçtiği görülürken, en çok tercih edilen il ise İstanbul oldu.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    Konut satışları yüzde 18.2 azaldı
    Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, yabancılara satılan konutların 8 bin 205 adedini Irak vatandaşlarının alarak bu alanda liderliği göğüslediği belirlendi.

    Irak'ı 3 bin 652 konutla İran, 2 bin 718 konutla Suudi Arabistan, 2 bin 297 konutla Rusya ve 2 bin 199 konut ile Kuveyt takip etti.

    2018 yılında yabancı vatandaşların Türkiye'de tercih ettiği ilk il 14 bin 270 konutla İstanbul oldu. İstanbul'u takip eden şehirler ise 7 bin 938 konut ile Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa, 2 bin 133 konutla Ankara oldu.

    Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği yazılı basın incelemesinde, konut satış istatistikleri ile ilgili medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede, araştırmaya konu olan 2018 yılında konut ve konut satışları başlığında 99 bin 696 adet haber çıkışı tespit edildi. 2019 yılının ilk üç aylık diliminde ise konu ile alakalı 23 bin 993 haber çıkışı tespit edildi.

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    Etiketler:
    konut, Konut satışı, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara
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