Apple'ın dün tanıttığı TV+'ın Türkiye'deki isim hakkı Turkcell'de çıktı

© REUTERS / STEPHEN LAM Netflix'e rakip olması beklenen yeni Apple TV neler getiriyor?

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Apple TV+ ile ilgili ilginç bir detay bugün Türkiye'de ortaya çıktı. Buna göre, Apple'ın yeni servisi TV+'ın Türkiye'deki isim hakları Turkcell'de.

Turkcell'in 2014 yılında kullanıma açtığı yerli dijital televizyon platformu TV+ ile ilgili olarak bugün düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, "Türkiye'de TV+'ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz büyük onlar küçük harfle yazıyor" dedi.

Turkcell mühendislerinin 2014'te geliştirdikleri TV+ ile 3.6 milyon kullanıcıya ulaştıklarını belirten Zavaroğlu, "Apple'ın dünkü lansmanı tamamen tesadüf oldu. Ama bizim için iyi oldu. Bu alandaki stratejimizin ne kadar doğru olduğunu gördük. TV+'ı önümüzdeki dönem daha fazla duyacaksınız" diye konuştu.