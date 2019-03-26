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19:29 26 Mart 2019
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    Meral Akşener

    Akşener: Siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım

    © AA / Yasin Aras
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben kadın olarak Türkiye'de yola çıkıp da siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım. Tecrübe anlamında çok şey gördüm geçirdim" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, partisince düzenlenen programlara katılan Akşener, Turgutreis Mahallesi'ndeki Bodrum Engelliler Sağlık Vakfını ziyaret etti.

    Akşener, vakıf yetkililerinden bilgi alarak, engelli bireyler ve aileleriyle sohbet etti, engellilerin yaptığı çalışmaları inceledi.

    Daha sonra seçim otobüsüyle kısa bir şehir turu atan Akşener, Turgutreis Seçim İletişim Merkezi'nde partililere hitap etti.

    'BİRİNİ KÖTÜLEYEREK KENDİNİZ İYİ OLAMAZSINIZ'

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçime değinen Akşener, şöyle konuştu:

    "Diğer siyasi partilerin genel başkanları da gelip kendi adayları için oy isteyecekler. Siz bir karar vereceksiniz. O kararın hayırlı olmasını diliyorum. Bodrum'un böyle bir özelliği ve güzelliği var. Siyaset aynı zamanda rekabet demektir. Rekabet etmek demek, seçmenin efendi olduğu, velinimet olduğu bir anlayışı ortaya koymak demektir. Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız. Neyi yarıştırırsınız? Projelerinizi yarıştırırsınız. Bu projelerin neticesinde seçmen bir karar verir, hizmet anlayışı üzerinden bir karar verir ve beş yıl boyunca sizi seçer. Belediye seçimi bu".

    'SÜREKLİ SUÇLAYAN BİR SİYASET DİLİ OLUŞTU'

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    © AA / Ali Balıkçı
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    Sürekli suçlayan bir siyaset dili oluştuğunu savunan Akşener, şunları kaydetti:

    "Bu siyaset dili, akrabayı akrabaya, dostu dosta, ahbabı ahbaba, arkadaşı arkadaşa ters düşüren, kalp kırdıran bir mesele bu. Genel seçim değil bu arkadaşlar. Ben seçilmeyeceğim, Sayın Erdoğan da seçilmeyecek, Sayın Bahçeli de seçilmeyecek, Sayın Kılıçdaroğlu da seçilmeyecek. Biz seçilmeyeceğiz, kimler seçilecek? Partilerimizden belediye başkan adayları olmuş şahıslar".

    'KADIN OLARAK YOLA ÇIKIP DA SAĞ KALAN TEK KADIN POLİTİKACIYIM'

    Türkiye'de çok uzun zaman boyunca "ceketimi assam seçtiririm" anlayışının, seçmeni velinimet olmaktan çıkardığını belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ben kadın olarak Türkiye'de yola çıkıp da siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım. Tecrübe anlamında çok şey gördüm geçirdim. DYP'de yola çıktım, MHP'de devam ettirdim olmadı, bir mücadelenin sonunda arkadaşlarımız, milletimiz 'Bir parti kur' dedi ve biz beraberce İYİ Parti'yi kurduk. Temel sorun şu. Referandumdan sonra 'Yorgunum artık bırakıyorum' deyip de bu İYİ Parti'yi kurmamış olsaydık, nasıl bir seçim götürecektiniz? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim, demokrasinin işlemesi için 15 milletvekili istedim, kendisi buna 'evet' dedi ve 24 Haziran'ın tümünü teşekkürle geçirdim. Bu neyi sağladı, bugün Millet İttifakı'nın birlikte yol yürümesini sağladı".

    Meral Akşener
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
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    Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı kurulduğunu anımsatan Akşener, "Niye kavga ediyorlar şimdi bizimle? Niye beni tutuklatmak istiyorlar? Niçin 1 Nisan'dan sonra benim hapse girmem isteniyor? Samimiyetle söylüyorum, bu düşmanlaştırma ve tehdit dilini burası çözmüş, Bodrum çözmüş. Bu fotoğrafı (ortamı) gittiğim her şehre götüreceğim. Kutuplaştırmayı isteyenlere inat, kutuplaşmayı ortadan kaldıran bir iradeyi Bodrum'da gördüm. Herkesi 31 Mart'ta sandığa gitmeye davet ediyorum" diye konuştu.

    'İFTİRALARIN HUDUDU YOK'

    Seçim ofisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, kendileriyle ilgili iftiraların, haddinin de hududunun da olmadığını öne sürdü.

    İsmi zikredilen herkesin iftiradan ve kişilik haklarına saygısızlıktan suç duyurusunda bulunacağını belirten Akşener, "Netice itibarıyla orduyu FETÖ'ye, emniyeti FETÖ'ye, eğitimi FETÖ'ye teslim ettikleri gibi, eğer bu iddialarının arkasında duruyorlarsa Adalet Bakanlığını da PKK'ya teslim etmişler demek ki. Çünkü bir kişinin aday olabilmesi için yargıda bir sorununun olmadığına dair bir iyi hal kağıdı çıkartması gerekiyor" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, PKK, FETÖ, İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Bodrum, Muğla, Türkiye
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