Pakdemirli'den 'elektrikli traktör' müjdesi: 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ürettiği elektrikli traktörün prototipinin hazır olduğunu belirterek, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek" dedi.

© AFP 2019 / JEAN-FRANCOIS MONIER Traktör üretiminde yüzde 65.8 oranında düşüş

Manisa programı kapsamında Salihli'den Alaşehir'e geçen Pakdemirli, Tariş Üzüm Birliği'nin işletmesini ziyaret etti, ardından Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın düzenlediği mitinge katıldı. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Alaşehir'e tarıma dayalı organize sera bölgesi kuracaklarını, üzüm üreticilerini Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla yaptıkları alımlarla destekleyeceklerini, bölgeye gölet ve sulama tesisleri inşa edeceklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yerli elektrikli traktör konusunda çalışmaları tamamladıklarını ve prototipi hazırladıklarını aktararak, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak yerli traktörümüz, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek. İnşallah seri üretime başlayalım, üretimden çıkan ilk traktörü Alaşehir'de birlikte deneriz." ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de 2014’te kurulan büyükşehir belediyesi olmalarına rağmen gece gündüz çalışarak, bütün ilçelere ve mahallere ulaştıklarını söyledi.

İl genelinde topyekun bir altyapı çalışması başlattıklarını anlatan Ergün, sadece Alaşehir ilçesinde 5 yılda toplam 226 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydetti.