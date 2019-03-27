İmamoğlu: Lafla ne döviz iner ne de döviz çıkar

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün hükümetin ekonomi politikalarına eleştiriler yöneltti. İmamoğlu, "Bu millet size, 2023'e kadar yetki verdi. Bu yetkiyi doğru kullanın. Ülkenin gerçek meseleleriyle uğraşın. Lafla ne döviz iner ne de döviz çıkar. Ülkenin ekonomisini düzeltin" dedi.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'i ziyaret etti.

© AA / Özkan Bilgin Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı

İstanbul'da 25 yıldır, bir siyasi dönem yaşandığını söyleyen İmamoğlu, "İyisi kötüsü, eksiği fazlası var. İyiyi alkışlar, kötünün karşısında dururuz. Özellikle son yıllarda İstanbul'un yönetim anlayışı diye bir kavram kalmamıştır. 16 milyonluk bir kenti yönetmek demek, dünyada ilk 50 sıraya giren bir devleti yönetmek gerek. İrade özgürlüğü ister bu kenti yönetmek. Atatürk, 'Fikri hür, vicdanı hür nesiller' der. Biz, fikri hür, vicdanı hür bir belediye başkanlığını yaşatmaya geliyoruz. Başkalarından talimat alanların şehri yönetme şansları yoktur. Bazen anlık kararlar almak gerekir şehir için" dedi.

'ÜLKENİN EKONOMİSİNİ DÜZELTİN'

İmamoğlu şöyle devam etti:

"İstanbullularla birlikte kazanarak, en büyük faydayı, Türkiye'yi yönetenlere vereceğim. Yüklerini sırtından almaya geliyorum. Onlara bir fırsat daha vereceğiz. Bu millet size, 2023'ün Haziran'ına kadar yetki verdi. Bu yetkiyi doğru kullanın. Ülkenin gerçek meseleleriyle uğraşın. Lafla ne döviz iner, ne de döviz çıkar. Ülkenin ekonomisini düzeltin. Türkiye'nin ulusal ve uluslararası sorunları var, bunlarla uğraşın. Herkes işini gücünü bıraktı İstanbul'a uğraşıyorlar. Projeleri o sunsun. Niye yoruluyorsunuz. İşlerini kolaylaştırmaya geliyorum."