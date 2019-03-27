CHP Avcılar adayı Hançerli: AK Parti ve MHP seçmeninden destek alıyoruz

İstanbul'un Avcılar ilçesi CHP'nin aday belirleme sürecinde gündemden düşmeyen ilçelerin başında yer aldı. Mevcut CHP'li belediye başkanı Handan Toprak Avcılar'da aday gösterilmeyince DSP'den Avcılar Belediye Başkan Adayı oldu. Toprak'ın DSP'den aday olması CHP'nin Avcılar'ı kaybedebileceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

CHP Belediye Başkan adayı Turan Hançerli, seçime sayılı günler kala çalışmalarına devam ediyor. Hançerli ve çalışma ekibi Avcılar'ın sokaklarını gezerek insanların sorunlarını dinliyor, çözüm önerilerini sıralıyor. Avcılar'da kazanacaklarını söyleyen Hançerli, "Bütün parti seçmenlerimizden oy bekliyorum. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi kutuplaşma ve ayrımcılık. Bu en önemli meselemiz. Bu ayrımlaşma, kutuplaşma partiler üzerinden yürüyor. Halbuki partiler bir amaç değil bu ülkenin refah seviyesine çekilmesi, başarılı olması ve mutlu olması için partiler hedef koyarlar önüne, bu hedefleri gerçekleştirmek için" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'e konuşan Hançerli, Avcılar'ın sorunlarını, mevcut belediye başkanının başka partiden aday olmasının oylarını nasıl etkileyeceğini, HDP'nin buradan aday göstermemesini, seçildiği takdirde hangi icraatları gerçekleştireceklerini anlattı.

‘SİYASETÇİLERE GÜVENİN AZ OLDUĞU BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ'

Aday adayı sürecinizden beri sahada insanlarla görüşüyorsunuz, sorunlarını dinliyorsunuz. İnsanlar size ne anlatıyor, sahada gezerken unutamadığınız bir anı oldu mu?

Çokça konuştuğumuz şey ülkenin genel durumu. Sahada işsizlik, yoksulluk, çaresizlik ve önemli ölçüde de umutsuzluk var. Siyasetçi olarak üzüldüğüm bir şey, siyasetçilere güvenin de az olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kendime dönüp baktığımda belki de bu güvensizliğe bakıp siyasete girdim. Siyaset iyi yapılmıyor, doğru yapılmıyor. Geride durmayayım, doğru düzgün ve halkın yararına, toplumun çıkarına siyaseti ben yapayım ve tüm iyi olanlar yapsın. Sivil toplumu topyekün siyasete çağıran onlarca yüzlerce çağrım oldu. Her gittiğim yerde siyasete katılmaya siyaset yapmaya çağrı yaptım. Katılma deyince aklıma geldi. Bizim çokça bahsettiğimiz konu da katılımcılık, katılımcı demokrasi. Biz Avcılar'da seçildik, bize oy verildi. 5 yıl biz istediğimiz gibi yöneteceğiz demeyeceğiz. Biz 5 yıl içerisinde halkımıza soracağız. Önemli konularda Avcılarlı insanların görüşünü alacağız. O görüş doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. O görüşleri hep dikkate alacağız. Katılım derken sadece 18 yaşından büyüklerin değil, çocukların da katılımını sağlayacağız. Kent konseyinde çocuk meclisini aktif kullanacağız. Onun dışında soracağız çocuklara. Onları destekleyerek, onların görüş ve önerilerini alacağız. Mesela aldık 2 yaşında bir arkadaşımızın yeğeni var. Kumlu park istiyor. Kauçuk ve plastikten değil, parkta kaydırağın salıncağın olduğu kum olan bir park istiyor. Çocuk bunu istiyor ve seviyor. Kumlu park yapacağız. Dolayısıyla 7'den 70'e bütün Avcılarlının katılımını istiyoruz ve bunu sağlayacağız.

‘YÖNETECEĞİMİZ YER ŞİRKETİMİZ DEĞİL'

Adaylık sürecinde yaptığınız açıklamalarda her zaman şeffaflıktan dem vurdunuz. Şeffaflık nedir, belediye başkanı seçildiğinizde bunu nasıl başaracaksınız?

Şeffaflık bir araç aslında. Şeffaf olmazsanız kötü şeylerin, olumsuz pis kokuların üremesi söz konusu olur. Aydınlık yerde güzel şeyler olur, karanlık yerde kötü şeyler olur. Bu bir realite. Eğer kötü şeyler olmasa bile bir şeyi gizliyorsanız vatandaşlarda güven duygusu yeşermez. Güven oluşmaz. Biz iyi şeyler yapmak istiyoruz. Güven oluşturmak istiyoruz. Yapacaksanız bunları, iyi şeyler oluşturmak için hiçbir şeyi gizlememeniz gerekir. Saklı, gizli olmaması gerekir. Ne yapacaksınız o zaman, şeffaf bir yönetim anlayışınız olacak. Zaten yönettiğimiz yer kendi şirketimiz değil, yöneteceğimiz yer Avcılar. 435 bin kişinin ortak eli olan belediye. Yönetim sürecinde bir belediyenin gelir ve giderlerini online belediyenin internet sitesinden günlük yayımlayacağız. İki belediye meclis toplantılarını ve alınan kararlarını online yayımlayacağız. Belediyenin ihalelerini online yayımlayacağız. Açık olacak, şeffaf olacak, herkes görebilecek. Yine şeffaflığa ilişkin söyleyeceğimiz şey şu: Gizlenen, karanlıkta olan hiçbir şey kalmayacak. Perdeleri açacağız. Bunu söyleyelim. Bu ülkemizin en büyük sorunu. Her yönetimle ilgili şaibeler var. Bazıları gerçek, bazıları değil. Şaibeyi ortadan kaldırmak istiyorsanız, kendinize güveniyorsanız şeffaf olursunuz, açık olursunuz, denetimden de korkmazsanız.

‘OY ALMAYACAĞINI BİLİYORUZ…'

Avcılar Belediyesi'nin mevcut belediye başkan adayı Handan Toprak'ın DSP'den aday olmasını nasıl yorumluyorsunuz, bu geçiş sizin oylarınızda bir değişime neden olur mu?

Avcılar'da birçok yerde olduğu gibi iki parti yarışıyor. CHP, İYİ Parti var ve sadece İYi Parti değil başka bileşenler de var. Avcılar Halk İnisiyatifi, Avcılar Kadın İnisiyatifi, Emek Partisi, onlarca sendika, bazı sivil toplum örgütleri bize destek açıklamasında bulundu. HDP seçmeninden de destek alıyoruz. Güçlü bir şekilde AK Parti ve MHP seçmeninden destek alıyoruz. Biz Avcılar'da, Avcılar ittifakını kurduk. Karşımızda CHP'nin aday göstermediği bir adayın başka bir partiden, DSP'den adaylığı var. Arkadaşımızın adaylığına sıcak bakılmadığını, oy alamayacağını görüyoruz. Çünkü halkımız buna itibar etmedi. Bu girişim AK Parti adayının desteklenmesinden başka bir anlam ifade etmez. Herkes de bunu biliyor. Sayın aday da bunu biliyordur ve bilgisi dahilindedir. Takdir kendisinindir ve herkesindir. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz lehimize de aleyhimize de olsa… Biz demokrasiyi savunacağız, demokrasinin yanında olacağız.

‘HDP SEÇMENİNDEN DE DESTEK BEKLİYORUZ'

HDP'nin İstanbul'da aday çıkartmadığı ilçelerden birisi de Avcılar. Sizin HDP seçmenine bir çağrınız var mı?

Bütün parti seçmenlerimizden oy bekliyorum. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi kutuplaşma ve ayrımcılık. Bu en önemli meselemiz. Bu ayrımlaşma, kutuplaşma partiler üzerinden yürüyor. Halbuki partiler bir amaç değil bu ülkenin refah seviyesine çekilmesi, başarılı olması ve mutlu olması için partiler hedef koyarlar önüne, bu hedefleri gerçekleştirmek için. Bakıyorsunuz partiler bazı hedefleri gerçekleştirmek için ara bulmak yerine ayrışmanın ve kutuplaşmanın bizzat subjesi haline dönüşmüşler. Dolayısıyla biz de tüm partilerden, oy verenlerden destek bekliyoruz çok güçlü bir şekilde. HDP'den de HDP seçmeninden de destek bekliyoruz. Bu desteği de güçlü bir oranda alıyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor.

‘MAKAM ARACIMIZ LÜKS OLMAYACAK'

Avcılar Belediyesi'nde çalışan işçiler aylarca paralarını alamadıkları için grev yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, sizin başkanlığınız döneminde buna benzer süreçlerin yaşanmaması için ne yapacaksınız?

Biz bunun olmayacağını düşünüyoruz ve olmaması için elimizden geleni yapacağız. Birçok yerde açıkladık. Bizim birinci önceliğimiz çalışanların ücretini ödemek olacak. Birinci temel önceliğimiz bu. Makam aracımız lüks olmayacak bizim. Çalışanların maaşı ödenmemişse makam aracımıza, kendi aracımıza mazot almayacağız. Dolayısıyla çalışanların maaşlarının ödenmesi temel ve birinci önceliğimiz olacak. Bu sorunu çözeceğiz. Tabii Avcılar Belediyesi'nin ekonomisini de güçlendirecek çalışmalarımız, projelerimiz var. Nasıl yaparsınız diye sorarsanız ben hayatı boyunca zorluklar içerisinden başarılı projeler çıkarabilmiş bir arkadaşınızım. Çözüm üretmek, sorun çözmek konusunda oldukça deneyimliyiz. En zor koşullarda bir çıkış, çözüm yolu bulabiliyoruz. Avcılar'ın çok zorlu bir durumda olmadığını biliyorum. Avcılar'da biz çalışanların maaşlarını alabildikleri bir belediyeyi inşaa edeceğiz. Merak etmeyin.

Avcılar Belediyesi'nin şu an ne kadar borcu var?

Bizim bildiğimiz 480 milyon.

‘BİR YILIN SONUNDA AVCILAR YATIRIM YAPACAK'

Bu borcu kapatmaya yönelik nasıl çalışmalarınız olacak?

Bu borç çok ciddi bir borç değil. bizim karşılayamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz bir borç değil. Öncelikle tasarruf, sonra gelirleri arttırmak için çalışmalar, sonra ben dünyayı bilen, Avrupa'yı bilen, gezen 25 yıllık sivil toplumcuyum. Sivil toplum örgütleri alanında oldukça deneyimliyim. Dolayısıyla uluslararası ve ulusal fonlardan Avcılar Belediyesi ve Avcılarımızı en güçlü desteği alabilecek kişiyim. Fon desteği ile Avcılarımızı güçlendirerek bu sorunları çözeceğiz. Hatta bir yılın sonunda yatırım yapacak Avcılar. Çünkü yatırım projelerimiz var. Bunları hayata geçireceğiz.

Aday adaylığı sürecinizde Türkiye'de örnek aldığınız bir belediye var mı diye sormuştum. Siz de Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen demiştiniz. Peki dünyada örnek aldığınız bir belediye var mı?

Avrupa'daki birçok belediyeyi örnek alıyorum. Avrupa'da şunu görüyoruz. Bir yapı ya da kent donatısı yapıldığında uzun yıllar bunu kullanabiliyorsunuz. Onlarca, yüzlerce yıl. Aslında israftan bahsediyoruz, yapboz tahtası. Avrupa'da bir yapıldı mı çok iyi yapılan, yapıldı mı üç yıl, 5 yıl giden bu yapıları inşaa edeceğiz. Avrupa'nın bu özelliğini alacağız. İzmir'den alacağız. İzmir'de müthiş bir örneğimiz var. İzmir'in mali yapısı çok güçlü. İzmir Büyükşehir Belediyesi kredi kullanmak istediğinde Türkiye Cumhuriyeti'nden daha yüksek kredi notu var. İzmir'in de mali yapısını örnek alacağız. Avcılar'da biz Eskişehir özelinde konuşacak olacaksak, Eskişehir bir üniversite kenti. Eskişehir'e kimse gitmek istemezdi, şimdi herkes gezmek için gitmek istiyor. Eskişehir'e gidenler çok mutlu oluyor. Öğrencilerimizi, çocuklarımızı keyifle heyecanla coşkuyla gönderiyoruz ve Eskişehir'e giden çocuklar mutlulukla keyifle gidiyor. Bizde Avcılar'ı bir üniversite kenti olmasını sağlayacağız. 50 bin öğrencinin Avcılar'da vakit geçirmesine olanak sağlayacağız. Avcılar'ın ekonomisi güçlenecek ve öğrenciler de Kadıköy'e gitmekten, yolda gidiş geliş 2 saat vakit harcamaktan ve yol parası harcamaktan kurtulacaklar.

‘4 FESTİVAL YAPACAĞIZ'

Belediye başkanı seçildiğiniz takdirde Avcılar'ı nasıl bir gelecek bekliyor?

© AA / Veli Gürgah Avcılar'da alt geçidi su bastı, sürücüler araçlarının içinde mahsur kaldı

Seçildiğimizde Avcılar'ı daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir gelecek bekliyor. Ekonomik olarak güçlü olacak Avcılar. Avcılar'da depreme dayanıklı güvenli konutlar inşa edilecek. Otopark sorunu kalmayacak, trafik sorunu kalmayacak. Daha yeşil ve kültür sanata doyan bir kent olacak. İnsanların mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde kentin sosyal donatı alanlarında ve sokaklarında vakit geçirecek. Mutluluk gelecek Avcılar'a. Buradan İstanbul'a ve Türkiye'ye yayılacak. 4 festival yapacağız. Gençlik Festivali, kadın festivali, Balkan Rumeli festivali ve güreş müsabakaları. Ulusal ve uluslararası düzeyde 4 etkinlik gerçekleştireceğiz. Ayrıca Avcılar'da bir STK merkezi inşaa edeceğiz. Burada tüm STK'lara masa veya oda, toplantı, konferans, gösteri salonu kullanma hakkı vereceğiz. STK'ların kermes ve benzeri etkinlikler gerçekleştirebileceği bir fuaye alanını da STK'ların hizmetine ücretsiz sunacağız.