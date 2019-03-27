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13:39 27 Mart 2019
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    Cezaevi

    Yağmayla zengin olma hayalleri cezaevinde son buldu

    © AA /
    Türkiye
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    Antalya'da film senaryolarını aratmayacak bir plan yaparak Suriye uyruklu bir kişiden silah zoruyla yüklü miktarda para istediği öne sürülen biri Iraklı 4 kişinin zengin olma hayalleri cezaevinde son buldu.

    Antalya'da film senaryolarını aratmayacak bir plan yaparak Suriye uyruklu kişiden silah zoruyla yüklü miktarda para istediği iddia edilen biri Iraklı 4 sanık, 10 yıl ile 25 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

    Gözaltı- Tutuklama
    © AA /
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    Antalya'da yaşayan Suriyeli Walid S'nin evine 2 yıl önce polis gibi giderek ölüm tehdidiyle para almaya çalıştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Adem Travacı, Hacı Bayram Atmaca ve Cemal Kılınç ile Iraklı Abduljabbar Dhannoon Mahmood Al-Mıhrab, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

    Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, sanık Al-Mıhrab, İstanbul'da tanıştığı diğer sanıklara, Mısır'daki bir taşınmazın satın alınması ve bunun için kaparo verilmesi konusunda Suriyeli Walid S. ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını söyledi.

    Al-Mıhrab, 400 bin dolar alacaklı olduğu Walid S'yi bulup parasını almaları halinde, bunun yarısı olan 200 bin doları kendilerine verme vaadinde bulundu. Bunun üzerine tüm sanıklar Walid S'yi aramaya başladı.

    Sanıklardan Kılınç, aradıkları kişinin, Antalya'nın Kundu Oteller Bölgesi'ndeki villasının satılığa çıkarıldığını öğrendi. Emlakçıyla temasa geçen Kılınç, villayı gezdikten sonra ev sahibiyle görüşmek istediğini söyledi. Walid S. ile Konyaaltı ilçesindeki evinde görüşen Kılınç'ın adresi bildirmesi üzerine diğer sanıklar da Antalya'ya geldi.

    ‘SAHTE POLİS ÜNİFORMALARI GİYDİLER'

    Polis
    © AA /
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    Aynı otele yerleşen sanıklar, ortak plan yaptıktan sonra 25 Ekim 2017'de iki otomobile binerek harekete geçti. Müştekinin evine yaklaştıkları sırada sanıklar Travacı ve Atmaca, bindikleri aracın plakasını, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisli bir plakanın kopyasıyla değiştirip, yine sahte polis üniformaları giydi.

    Walid S'nin evine polis üniformalı ve bellerinde silahla giden Travacı ve Atmaca, "Hakkınızda şikayet var, cinayet işlemişsiniz" diyerek Walid S. ile eşine kelepçe taktı.

    ‘SENİ BIRAKMAMIN TEK ŞARTI VAR, 100 MİLYON EURO'YU GETİR'

    Eve gelen Al-Mıhrab ise "Üç yıldır seni takip ediyorum, seni unuttuğumu mu sandın? Seni bulmak için bütün paramı harcadım, canını almak istiyorum. Seni bırakmamın tek şartı var, 100 milyon euor'yu getir, Türkiye'yi terk et" dedi.

    Otel odası
    © AA / Arşiv
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    Al-Mıhrab, daha sonra ses ve gaz tabancası olduğu anlaşılan silahı Walid S'nin yakınlarının başına dayayarak, parayı alamadığı takdirde onları öldüreceğini söyledi. Polislerin kendisine bağlı çalıştığını öne süren Al-Mıhrab ve diğer sanıklar evden ayrıldı.

    Al-Mıhrab, hesabına para yatırılmaması üzerine Walid S'yi birçok kez arayarak ölümle tehdit etti. Walid S'nin polise şikayette bulunması üzerine yakalanarak tutuklanan sanıklar hakkında ‘nitelikli yağmaya teşebbüs', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘suç işlemek için özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak' ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Mahkeme heyeti, sanıklardan Atmaca'ya 25 yıl 4 ay, Travacı'ya 22 yıl 9 ay, Al-Mıhrab'a 20 yıl 10 ay ve Cemal Kılınç'a 10 yıl hapis cezası verdi.

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    Etiketler:
    zengin, yağma, villa, emlakçı, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemal Kılınç, Hacı Bayram Atmaca, Adem Travacı, Abduljabbar Dhannoon Mahmood Al-Mıhrab, Walid S, Kundu Oteller Bölgesi, Mısır, Irak, Suriye, Antalya
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