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16:47 27 Mart 2019
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    Fatih Erbakan

    Yeniden Refah Partisi kime oy vereceklerini açıkladı

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (943)
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    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde, AKP’ye destek vereceklerini açıkladı.

     Yeniden Refah Partisi'nin resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı. “Bizler ‘Yeniden Refah Partisi’ olarak, milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşunun tek çaresi olan Milli Görüş zihniyetinin temsilcileriyiz” denilen açıklamada, Saadet Partisi’ne oy verilmemesi çağrısı yapıldı.

    Açıklamadan bir bölüm şöyle:

    Fatih Erbakan
    © AA /
    Fatih Erbakan 'Yeniden Refah Partisi'ni kurdu
    — Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar ifade ettiğimiz gerçekleri bundan sonra da ifade etmeye devam edeceğiz. Bu davranışımız vatanımızı ve milletimizi samimi olarak sevmemiz ve ülkemiz için her alanda daha iyiye ulaşılmasını istememizin bir sonucudur.

    — Bizim anlayışımızın temelinde kim yaparsa yapsın, doğruya doğru, yanlışa da yanlış demek vardır. Doğruyu, faydalıyı, hayırlı olanı desteklemek, yanlışı, zararlıyı ve şerri de ortadan kaldırmak temel düsturumuzdur.

    — Parti olarak ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gerçeklerin başında mevcut iktidarın çok sayıda faydalı hizmetlerinin de bulunduğu gerçeğidir.

    — Ülkemizde son 17 yıldır iktidarda bulunan irade; inanç özgürlüğünün sağlanması alanında önemli adımlar atmıştır. İmam Hatip Liseleri’nin, Kuran Kursları’nın açılması, başörtüsü zulmünün ortadan kaldırılması ve milletin inancıyla kavgalı devlet yapısından milletin inancıyla barışık bir devlet yapısına geçilmesi gibi çok önemli hizmetler yapılmıştır. Bütün bunlar; 1000 senedir İslam’ın bayraktarlığını yapmış milletimizi ve bizleri elbette ki memnun etmiş adımlardır, önemli hizmetlerdir.

    Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katılım
    © AA /
    Saadet Partisi'nden istifa eden 24 kişi AK Parti'ye katıldı
    — Devlet kademelerinde, bürokraside bu ülkenin dindar ve inançlı evlatlarının görev almaları, yıllardır süregelen askeri vesayetin kaldırılması da son derece olumlu gelişmeler olmuştur.

    — 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’ne yaklaşmakta olduğumuz bu noktada muhalefet kanadına bakıldığında, üzülerek ifade etmek gerekir ki bu kanatta yer alan partiler Milli Görüş belediyeciliği öncesindeki bu dönemin ve zihniyetin uzantıları ve temsilcileridir. Sahip oldukları zihniyet geçmişte yıllarca belirtmiş olduğumuz bu aksaklıkları, bu sorunları üreten belediyecilik anlayışını ortaya koymuştur.

    — 31 Mart 2019 Yerel Seçimi’nde Yeniden Refah Partimiz’in kıymetli mensuplarının, partimize gönül vermiş seçmenlerimizin ve tüm memleket evlatlarının sandık başına gitmesinin ve işaret ettiğimiz bu gerçekleri göz önünde bulundurarak oylarını kullanmalarının ülkemiz ve milletimiz için daha faydalı olacağına inanıyoruz ve seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’dan niyaz ediyoruz.

     

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (943)

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    Etiketler:
    Milli Görüş, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan
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