Yavaş'tan 'Teşekkürler Ankara afişiniz hazır mı?' sorusuna yanıt

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Yavaş, bir yazarın "Teşekkürler Ankara afişleriniz hazır mı?" sorusuna "Hazır" yanıtını verdi.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı.

Mansur Yavaş, Ekşi Sözlük ziyaretinde "Sosyal medyanın vatandaşlarımıza ulaşmak için en etkili yöntemlerden biri olduğu seçim dönemini yaşamaktayız. Başkanlık makamına oturduktan sonra da mobil uygulamalarla birebir benimle yazışıp iletişim kurabileceksiniz" diye konuştu.

Seçilirse yerine kayyum atanacağı yönündeki iddiayla ilgili olarak Yavaş, "Burası çadır devleti değil. Anayasa varsa, hukuk varsa benim göreve başlamam konusunda hiçbir problem yok. Bir belediye başkanının nasıl görevden alınacağına dair yasalar mevcut. Buna rağmen hukuk ve demokrasiye inanmadan kasıtlı, yasa dışı işler yapılırsa bunun da Türkiye'ye olan maliyeti maalesef çok ağır olur. Cesaret edilebileceğine inanmıyorum" görüşünü dile getirdi.

Bugün Ekşi Sözlük'te yazarlardan gelen soruları cevapladık. Bize değerli vaktini ayırıp soru soran ve takip eden herkese teşekkürler. Soruların cevaplarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz: https://t.co/jjVXvW9Qag



Not: Çaylaklara da yazarlık yolunda başarılar dilerim @sozluk — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 27, 2019

​'ŞAİBE İDDİALARI'

Yavaş, seçimde şaibe olabileceği iddiasıyla ilgili de "Bir tek oyun bile peşine düşeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Seçim bir oyla da kazanılır kaybedilir de. Ama önemli olan onun gerçek olup olmadığıdır. Eğer şüpheli bir durum olursa sonuna kadar hakkımızı arayacağız" ifadesini kullandı.

BALKON KONUŞMASI

© AA / Özkan Bilgin Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı

Balkon konuşması yapmak istediğini belirten ve bunu yaparken rakiplerini incitmekten kaçınacağını ifade eden Yavaş, seçim sonrası Ankara'da büyük bir alanda kutlama yapabileceklerini söyledi.

Yavaş, Ankara'nın eski logosu Hitit Güneşi'ne geri dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soruya, "Toplumsal uzlaşma ile halledeceğiz" yanıtını verdi.

'İYİ PİNPON OYNARIM'

"Teşekkürler Ankara afişleriniz hazır mı?" sorusuna ise "Hazır" yanıtını veren Yavaş, "Hayatınızda herhangi bir sporda aktif sporcu ya da seyirci olarak yer aldınız mı? Yani sporla aranız nasıl? Herhangi bir spor? Satranç da olur dağcılık da, futbol da olur eskrim de" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Ben amatör futbolcuydum, basketbol oynadım, voleybol oynadım, iyi pinpon oynarım, son zamanlarda hafta sonları 6 km yürüyorum. 5-6 kez de trekkinge katıldım."