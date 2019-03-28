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08:14 28 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Yavaş'tan 'Teşekkürler Ankara afişiniz hazır mı?' sorusuna yanıt

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (959)
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    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Yavaş, bir yazarın "Teşekkürler Ankara afişleriniz hazır mı?" sorusuna "Hazır" yanıtını verdi.

    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı.

    Mansur Yavaş, Ekşi Sözlük ziyaretinde "Sosyal medyanın vatandaşlarımıza ulaşmak için en etkili yöntemlerden biri olduğu seçim dönemini yaşamaktayız. Başkanlık makamına oturduktan sonra da mobil uygulamalarla birebir benimle yazışıp iletişim kurabileceksiniz" diye konuştu.

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    'BURASI ÇADIR DEVLETİ DEĞİL'

    Seçilirse yerine kayyum atanacağı yönündeki iddiayla ilgili olarak Yavaş, "Burası çadır devleti değil. Anayasa varsa, hukuk varsa benim göreve başlamam konusunda hiçbir problem yok. Bir belediye başkanının nasıl görevden alınacağına dair yasalar mevcut. Buna rağmen hukuk ve demokrasiye inanmadan kasıtlı, yasa dışı işler yapılırsa bunun da Türkiye'ye olan maliyeti maalesef çok ağır olur. Cesaret edilebileceğine inanmıyorum" görüşünü dile getirdi.

    'ŞAİBE İDDİALARI'

    Yavaş, seçimde şaibe olabileceği iddiasıyla ilgili de "Bir tek oyun bile peşine düşeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Seçim bir oyla da kazanılır kaybedilir de. Ama önemli olan onun gerçek olup olmadığıdır. Eğer şüpheli bir durum olursa sonuna kadar hakkımızı arayacağız" ifadesini kullandı.

    BALKON KONUŞMASI

    Seçim - oy - sandık
    © AA / Özkan Bilgin
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    Balkon konuşması yapmak istediğini belirten ve bunu yaparken rakiplerini incitmekten kaçınacağını ifade eden Yavaş, seçim sonrası Ankara'da büyük bir alanda kutlama yapabileceklerini söyledi.

    Yavaş, Ankara'nın eski logosu Hitit Güneşi'ne geri dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soruya, "Toplumsal uzlaşma ile halledeceğiz" yanıtını verdi.

    'İYİ PİNPON OYNARIM'

    "Teşekkürler Ankara afişleriniz hazır mı?" sorusuna ise "Hazır" yanıtını veren Yavaş,  "Hayatınızda herhangi bir sporda aktif sporcu ya da seyirci olarak yer aldınız mı? Yani sporla aranız nasıl? Herhangi bir spor? Satranç da olur dağcılık da, futbol da olur eskrim de" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

    "Ben amatör futbolcuydum, basketbol oynadım, voleybol oynadım, iyi pinpon oynarım, son zamanlarda hafta sonları 6 km yürüyorum. 5-6 kez de trekkinge katıldım."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (959)
    Topluluk kurallarıTartışma
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