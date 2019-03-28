Londra'daki konseri iptal edilen Uğur Işılak: Erdoğan'la olan yakınlığımın etkisi var

Londra'nın Hackney bölgesinde vereceği konser iptal edilen Uğur Işılak, "Devletimizin terör örgütü olarak gördüğü her yapı ne acıdır ki oralarda el üstünde tutuluyor. Milli duruşumuz ve devletin yanında yer alışımız, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için mücadelemiz batıyor adamlara" dedi.

Uğur Işılak, Londra'nın Hackney bölgesinde vereceği konserin iptal edilmesine ilişkin olarak Sabah'tan Ömer Karahan'a açıklamalarda bulundu.

Işılak şunları kaydetti:

"Afişlerin basılıp biletlerin satılmasına rağmen konserimin iptal nedeni ortada; yıllardır el ele veren iki terör örgütünün oradaki kirli propagandaları. Devletimizin terör örgütü olarak gördüğü her yapı ne acıdır ki oralarda el üstünde tutuluyor. Milli duruşumuz ve devletin yanında yer alışımız, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için mücadelemiz batıyor adamlara. Bu yasaklar, Avrupa'da bizi daha güçlü hale getirecek."

'ÇAVUŞOĞLU, TÜRK VATANDAŞLARI ADINA BUNUN HESABINI SORACAKTIR'

"Bu olay, konserimize gelmek isteyen binlerce insanın eğlence hakkını gasp etmektir. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bu antidemokratik uygulamayı mercek altına alıp Türk vatandaşları adına bunun hesabını soracaktır. Her fırsatta demokrasimizi sorgulayan Avrupa'nın hiçbir sanatçısına ülkemizde böyle bir ambargo uygulanmadı. Böyle bir yasaklama ülkemizde cereyan etseydi, bu adamlar önce Cumhurbaşkanımıza, sonra Türk siyasetine her tür hakareti reva görürdü. Şartlar ne olursa olsun; devletimin, milletimin emrinde, Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Ne İngiliz'in oyunu, ne Avrupa'nın nefreti, ne de ABD'nin hukuksuzluğu bizi bildiğimiz yoldan döndüremez."

'DEVLETİN ALEYHİNDE OLAN TÜRK DEĞİLDİR!'



"Konserimin iptal edilmesinde tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan yakınlığımın etkisi var. Aslında Cumhurbaşkanımızın Avrupa'daki vatandaşlarımıza hitabını engelleyen sebep neyse, bu konserin iptalinin nedeni de aynı. Şunu itiraf etmeliyim ki; Avrupa bürokrasisi ve siyaseti için en muteber Türk; devletinin, milletinin ve tarihi değerlerinin aleyhinde olan Türk'tür. Onlar da bize göre vatandaştır belki ama Türk değildir zaten."