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11:15 28 Mart 2019
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    Mevlüt Uysal

    Uysal'dan İmamoğlu'na 'ilk görüşte aşk' yanıtı: Ben öyle flört yapmam

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (967)
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece mitinginde söylediğim sözler üzerine 'Mevlüt Uysal Büyükçekmece'yi ne zaman gördü de aşık oldu?' demiş. Ben öyle flört yapmadan ilk görüşte aşık oldum" ifadesini kullandı.

    Yerel seçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam eden Mevlüt Uysal, seçmenleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı ardından Büyükçekmece ilçesinde görev yapacak AK Parti sandık görevlileriyle yemekte bir araya geldi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Halkın iradesinin sandığa yansıması konusunda sandık görevlilerine büyük iş düştüğünü söyleyen Uysal, "3 aydır mahalle mahalle, kapı kapı dolaştık. AK Parti ilçe teşkilatı olarak geceli gündüzlü yaptığımız bu çalışma herkeste Büyükçekmece'de değişimin başlayacağı yönünde bir kanı oluşturdu. Eğer biz İstanbul'da sandık mazbatalarını ilk getiren ilçe olursak televizyonlardan, seçim kurulundan önce bütün Türkiye'ye Büyükçekmece seçim sonuçlarını ilan etmiş oluruz ve gerçekten sandığa en iyi sahip çıkan teşkilat oluruz" dedi.

    Uysal, "Sabah sandığa erken sahip çıkalım, akşam sandık kapanınca işimizi sağlam yapalım, her okulumuzda avukatımız var. Okul ve kat sorumlumuz var. Her türlü imkanımız var. Dolayısıyla biz sandıkların sayımı biter bitmez İstanbul'da en fazla merak edilen ilçe Büyükçekmece'de zaferimizi ilan edelim. Seçim sonuçlarını doğru bir şekilde ilk ilan edebiliyorsak bilin ki 5 yıl içerisinde Büyükçekmece'ye yapacağımız hizmetin başlangıcını seçim akşamı yapmış oluruz" diye konuştu.

    'BEN ÖYLE FLÖRT YAPMADAN İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM'

    Mevlüt Uysal
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    "Hem İBB başkanlığı yapıyorum, hem de ilçe belediye başkan adayıyım" diyen Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Büyükçekmece AK Parti İlçe Teşkilatı en fazla çalışan teşkilat olursa bu iş bitti demiştim. İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıda İstanbul'da en fazla çalışan teşkilatın Büyükçekmece teşkilatı olduğu açıklandı. Bizim bu çabamız ve isteğimiz bazılarını gözüne batmış olacak ki CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece mitinginde benim söylediğim sözler üzerine 'Mevlüt Uysal Büyükçekmece'yi ne zaman gördü de aşık oldu?' demiş. Ben öyle flört yapmadan ilk görüşte aşık oldum, vuruldum. Büyükçekmece bizim için bir aşk hikayesi. İnşallah 31 Mart'ta sandıklar kapanıp sonuçlar açıklandığı zaman halkımızın gönlündeki yerini tüm Türkiye'ye gösteririz" İfadelerini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (967)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, İBB, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Mevlüt Uysal, İstanbul, Büyükçekmece
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