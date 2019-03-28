Erdoğan: Bizim referansımız bugüne kadar laf üretenlerden farklı olarak yaptığımız yatırımlardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
— Derslik başına düşen öğrenci sayısını orta öğretimde 30'dan 22'ye düşürdük.
— Bizim referansımız bugüne kadar laf üretenlerden farklı olarak yaptığımız yatırımlardır.
— Geçtiğimiz yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği Karagöl'ü koruma altına aldık.
— Metro hattının proje çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz.
— Sağlıkta 100 yataklı devlet hastanemizle birlikte 4 sağlık tesisini hizmete açtık.
— Çubuk'ta aile yaşam merkezi yapacağız.
— Seçimlerden sonra ülkemizin önünde yepyeni bir dönem açacağız.
— Bu yıl bitmeden ülkemizdeki herkes ekonomimizdeki olumlu gelişmelerin hayatına yansımalarını görecek.
— Etrafımız ülkemizin tökezlemesini bekleyenlerle dolu.
— Çiftçilerimizin yaşadıkları sıkıntıları yakından biliyorum. Türk ekonomisine yönelik saldırıdan en çok mağdur olan üreticiler.
— Bir daha kur, faiz ve enflasyon şer üçgenine sıkıştırılmasına izin vermeyecek güçlü bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız.
— Mansur Yavaş gibi birisini getirdi Ankara'ya büyükşehir belediye başkan adayı yaptı. Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan bir farklı olabilir mi?
— Biz inşa etmek için yola çıktık, onlar yıkmak için karşımıza çıktılar. Size bu topraklarda mama yok. Defolun Kürdistan'a gidin.
— Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradalerindedir, nereye isterkerse oraya kullanırlar.
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