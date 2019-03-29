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05:41 29 Mart 2019
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    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: Suriye, Irak ve İran Kürtlerinin gözünün içine baktığı ülke Türkiye’dir

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (989)
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    Kurtulmuş, “İstanbul’la Diyarbakır arasında, Van arasında, Ordu’yla Şırnak arasında bir fark yoktur. Hepsi, her taraf bizim vatanımızdır. Sadece Türkiye Kürtleri için değil, Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın Kürtlerinin bile gözünün içine baktığı ülke, her birisinin en büyük devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir” dedi.

    Numan Kurtulmuş
    © Fotoğraf : DHA
    Kurtulmuş: Bunu görünce tüylerimiz diken diken oldu
    AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Çekmeköy’de başlattığı sevgi yürüyüşü ve nokta mitinginin ardından Kartal’ın Kurfalı ve Hürriyet mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. MHP Kurfalı Bölge Temsilciliği’nden başlattığı sevgi yürüyüşünü Abdi İpekçi Caddesi boyunca sürdüren Kurtulmuş’a Cumhur İttifakı’nın Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşdemir ile AK Parti ve MHP teşkilatlarının yöneticileri ile vatandaşlar eşlik etti. Yürüyüş sırasında esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Kurtulmuş, daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen Karadenizliler buluşmasına katıldı.

    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada söz alan Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşdemir, “İnsanlarımızın ortaya koyduğu heyecandan, aşktan ve şevkten, Kartal’ın 31 Mart’ta sandıklarını gümbür gümbür patlatacağının işaretlerini şimdiden görüyor ve duyuyorum. Yeniden, belediyecilik nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, eser nasıl bırakılırmış, bunları bir bir göstereceğiz. ‘Ebubekir Taşyürek bir güzel adamdır, bizim hesabımıza kitabımıza sahip olacak, büyüklerimizin kardeşi, küçüklerimizin de ağabeyi olarak hizmet belediyeciliğiyle bizi yeniden buluşturacak’ dediğiniz gibi, Binali Bey’e de yürekten, candan sahip olacağınıza, onun İstanbul’a eserler kazandırarak İstanbul’un önünde yeni ufuklar açacağına ve sizlerin de ona sahip olacağınıza bütün kalbimle inanıyorum” dedi.

    'SEÇİM ÇOKTAN BİR GENEL SEÇİM HAVASINA GİRDİ'

    Konuşmasında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin ‘AK Parti’ye kazandırmama’ stratejisine ve bu konudaki sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, şu açıklamalarda bulundu:

    Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    Akşener: Arkadaşlarımızın ortak noktası hepsinin Kürt olması
    - Maalesef, seçim çoktan bir genel seçim havasına girdi. Neden girdi? Ne yazık ki bizim ittifakımızın karşısındaki ittifak, tam manasıyla bir Bremen Mızıkacıları ittifakı oldu. Birbirine benzemezler ittifakı oldu. Hiçbir konuda ortak fikri olmayan 4 tane partinin yöneticilerini bir araya getirin, deyin ki ‘Bize Türkiye’nin geleceğiyle ilgili, siyasetiyle ilgili ortak 4 tane cümle söyleyin.’ Söyleyebilirler mi? Birinin Hanya’ya gittiğine, öbürü Konya’ya gider. Hani sormuşlar ya deveye, ‘Nerem doğru ki’ demiş. Bu lafın neresini düzelteyim?

    — Birincisi, bu memleketin içerisinde Kürdistan diye bir yer yok. İstanbul neyse, Diyarbakır da, Hakkari de, Şırnak da, Ordu da, Giresun da, Trabzon da odur. Her yer 81 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Etnik yapısı ne olursa olsun, kim olursa olsun, ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan herkes bu vatanın çocuğudur, bu memleketin bir evladıdır. İstanbul’la Diyarbakır arasında, Van arasında, Ordu’yla Şırnak arasında bir fark yoktur. Hepsi, her taraf bizim vatanımızdır. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Sadece Türkiye Kürtleri için değil, Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın Kürtlerinin bile gözünün içine baktığı ülke, her birisinin en büyük devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir, bizim ülkemizdir.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (989)

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    Etiketler:
    Kürtler, AK Parti, Numan Kurtulmuş, Türkiye
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