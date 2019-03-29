Erdoğan: Cumhurbaşkanının yanında olduğu belediyeler güçlü olur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesini ziyaret etti. "Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik" diyen Erdoğan, "Cumhur güçlü olursa cumhurbaşkanı da güçlü olur. Cumhurbaşkanının yanında olduğu belediyeler de güçlü olur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesini ziyaret etti.

Burada düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, sözlerine "Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun cumhurbaşkanıyız. Unutmayın, cumhur destek verirse, sahip çıkarsa cumhurbaşkanı daha güçlü olur. Daha güzel hizmet verir. Unutmayın, cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik" ifadesiyle başladı.

Erdoğan şöyle devam etti:

— Bugün Ankara'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Kardeşlerim işte maalesef metruk denilebilecek noktada çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen ne olur dikkate alın.

— Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. 40 yıldır hep yaptıklarımızla eserlerimizle konuştuk bugün de yarın da eserlerimizle konuşacağız.

'82 MİLYONUN HER BİR FERDİNİN HUZURU İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ'

— Türkiye'nin, Türk milletinin cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz.

— Son 17 yılda İstanbul'a 255 katrilyon yatırım yaptık. (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bir ara SSK'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı batırdı. Onlar paraları götürdüler. 2.5 milyar dolar borçla İstanbul Belediyesi'ni aldım. Fazla kalmadı artık bir yarınımız var. Bizim bu noktada yok kırgınmış dargınmış bunlara değil biz doğruyu anlatalım. Biz ikna ile değil tebliğ ile görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah'tır. Dönmüyor, dönerse döner sen sadece anlat. İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan biri de Tuzla'da olacak.

'ORTAĞIMIZ, PRENSİPLERİMİZ, KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ BELLİ'

— Bu seçimlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak yarışıyoruz adayımız ortağımız prensiplerimiz kırmızı çizgilerimiz belli.

— Biz vatansever bir kadro ile yürüyoruz ezan bayrak düşmanlarıyla bizim işimiz yok. İstiklal Marşı'mıza düşman olanlarla bizim işimiz yok. Daha şimdiden bölücü örgütün uzantıları karşımızdaki ittifakın İstanbul Ankara adayları üzerinde şantajlara başladılar. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Irak'ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol oraya git. Bu toprakları bölemeyeceksiniz.

'HADİ GELİN BOĞUN'

— Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum siz bunların peşinden mi gideceksiniz? Hendekler kazdılar oradaki Kürt kardeşlerimi öldürdüler. Kız çocuklarını dağa kaçırdılar. Bu pazar günü bunlara hesap sormayacak mıyız? Sırtımızı diyor YPG'ye dayadık PYD'ye dayadık kadın. Ey kadın biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Aramızdaki fark bu. PKK sizi tükürüğü ile boğar diyor hadi gelin boğun. Cudi'de Kandil'de inlerine girdik girmeye devam edeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ'cüler de aynı. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.