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16:30 29 Mart 2019
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    MHP Besni adayı, AK Parti lehine adaylıktan çekildi

    Talimat Bahçeli'den: MHP adayı, AK Parti lehine adaylıktan çekildi

    © AA / Emre Evren
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1020)
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    Adıyaman'da MHP Besni Belediye Başkan adayı Kenan Polat, adaylıktan çekildi. MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, kararın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla alındığını söyledi.

    AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni Belediye Başkan adayı Eyyup Mehmet Emre, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ve MHP Besni Belediye Başkan adayı Kenan Polat ve beraberindekiler AK Parti Besni Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti.

    Recep Tayyip Erdoğan - Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli
    © Fotoğraf : Twitter
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    Özgün, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda Besni Belediye Başkan adayı Kenan Polat'ın adaylıktan çekildiğini belirtti.

    "31 Mart Pazar günü tüm Milliyetçi Hareket Parti'li kardeşlerimle, ülkücü camianın gönül birliği içerisinde AK Parti Belediye Başkan adayımıza oy vereceğiz" diyen Özgün, "Allah'ın izniyle pazar günü AK Parti Belediye Başkan adayı Eyyup Mehmet Emre, Cumhur İttifakı ile kazanıp, belediye başkanı olacaktır. Bizler teşkilat olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bu seçimde Besni ilçesinde AK Parti'yi destekleyeceğiz. AK Parti'ye oy verip, Allah'ın izniyle AK Parti'nin Belediye Başkan adayını kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

    'ZİLLET, AMACINA ULAŞAMAYACAK'

    Adaylıktan çekilen Kenan Polat da Besni ilçesinde zillet ittifakının oyununu bozduklarını belirterek, "Zillet, Türkiye ve Besni ilçesinde amacına ulaşamayacak. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı kardeşim Eyyup Mehmet Emre'dir. Kendisine ve Besni'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1020)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, MHP, AK Parti, Kenan Polat, Mehmet Dağtekin, Hüseyin Özgün, Eyyup Mehmet Emre, Devlet Bahçeli, Besni, Adıyaman
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